Tập thơ thiếu nhi đưa bạn đọc nhỏ “du lịch” quanh TPHCM

Tập thơ "Thành phố bao điều lạ" của nhà thơ Hồ Huy Sơn ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Bác, mang đến góc nhìn sinh động về thành phố qua những vần thơ dành cho thiếu nhi.

Tập thơ do Trần Lê Books phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành, được xem như món quà tinh thần gửi đến bạn đọc nhỏ tuổi, góp phần bồi đắp tình yêu với Sài Gòn - TPHCM và quê hương đất nước.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ anh dành nhiều tình cảm cho thành phố đã gắn bó suốt 17 năm qua. Tình yêu ấy được đưa vào thơ bằng giọng điệu dí dỏm, hồn nhiên, tái hiện những hình ảnh quen thuộc như Hồ Con Rùa, Chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên, sân bay Tân Sơn Nhất, kênh Thị Nghè hay đường hoa Nguyễn Huệ.

Bạn đọc nhỏ tuổi được “du ngoạn” quanh Sài Gòn - TPHCM bằng những vần thơ

Qua từng bài thơ, độc giả nhỏ tuổi như được "du lịch" quanh thành phố bằng ngôn ngữ giàu nhạc điệu. Những địa danh quen thuộc hiện lên sinh động, gần gũi, tiêu biểu như bài thơ viết về Thảo Cầm Viên Sài Gòn: "Ngập tràn lá hoa/ Và thêm chim chóc/ Này cừu, này sóc/ Này khỉ, này công...".

Không chỉ khắc họa vẻ đẹp đô thị, tập thơ còn tái hiện nét hào sảng, nghĩa tình của người Sài Gòn qua những câu chuyện sẻ chia với đồng bào vùng lũ, những nồi bánh chưng, bánh tét hay các chuyến hàng cứu trợ được gửi đi bằng tất cả sự chân thành.

Bên cạnh đó, tác giả cũng lồng ghép nhiều nét văn hóa, phong tục Việt Nam vào thơ thiếu nhi bằng cách kể nhẹ nhàng, gần gũi.

Hình ảnh mâm ngũ quả miền Nam hay sự khác biệt trong cách gọi trái cây giữa hai miền được thể hiện qua ngôn ngữ hồn nhiên, dễ nhớ.

Những minh họa đầy màu sắc của họa sĩ Lạc An góp phần tạo nên sức hút cho tập thơ "Thành phố bao điều lạ"

Điểm nhấn của "Thành phố bao điều lạ" còn nằm ở phần minh họa nhiều màu sắc của họa sĩ trẻ Lạc An. Anh cho biết quá trình minh họa giống như hành trình "du ngoạn" qua từng địa điểm của Sài Gòn bằng hội họa và hoàn thành phần tranh chỉ trong khoảng một tháng.

Nhận xét về tập thơ, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng Hồ Huy Sơn sở hữu sự hồn nhiên và tình yêu trẻ nhỏ - hai yếu tố quan trọng của người viết cho thiếu nhi. Theo ông, thơ của Hồ Huy Sơn không áp đặt bài học khô cứng mà gợi mở cho trẻ em những ứng xử nhân hậu, khoan hòa thông qua hình ảnh và vần điệu giàu trí tưởng tượng.