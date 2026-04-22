Tọa đàm giới thiệu tập thơ “Dọc trời hoa lửa” của nhà thơ Lương Minh Cừ

Tin - ảnh: VĂN DÔ

(NLĐO) – Nhà thơ Lương Minh Cừ hiện là Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Cửu Long.

Nhân kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Hội Nhà văn TPHCM vừa phối hợp với Trường Đại học Cửu Long tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ. Đây là tập thơ thứ 5 được xuất bản của nhà thơ.

Tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tập thơ "Dọc trời hoa lửa" gồm có 54 bài thơ được tác giả sáng tác trong khoảng thời gian gần 55 năm với nhiều chủ đề khác nhau.

Tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến tham luận của những nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học về tập thơ "Dọc trời hoa lửa" xoay quanh các đề tài: Nhà thơ Lương Minh Cừ biết làm thơ và biết hái hoa hồng. 

Cảm nghĩ về hình ảnh cô du kích và cô giao liên trong tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ. "Hoa lửa" - Những đóa hoa nở giữa lòng người. Nhật ký chiến đấu ngày 28-6-1972 ở vùng sâu Long An - Một nhật ký chiến sự bằng thơ đặc biệt của người lính Lương Minh Cừ…

Đặc biệt, tại đây, có nhiều ca khúc phổ thơ của nhà thơ Lương Minh Cừ được các ca sĩ thể hiện góp phần làm nên đặc sắc của buổi tọa đàm như: ca khúc "Hoa hồn nhiên" (thơ Lương Minh Cừ, nhạc Giao Tiên, ca sĩ Hải Đăng); ca khúc "Lãng mạn hoa muống biển" (thơ Lương Minh Cừ, nhạc Giao Tiên, ca sĩ Hải Đăng); ca khúc "Khi tình yêu nói" (phổ thơ Lương Minh Cừ, nhạc Nguyễn Thái Hiệp; trình bày: Nhạc sĩ Nguyễn Thái Hiệp, ca sĩ Duy Thanh và ca sĩ Luna); ca khúc "Lạc giữa tình yêu" (thơ Lương Minh Cừ, nhạc Nguyễn Thái Hiệp, ca sĩ Bích Hảo).


Tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ - Ảnh 2.

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM tăng hoa chúc mừng nhà thơ Lương Minh Cừ

Tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ - Ảnh 3.

Nhà thơ Hoài Vũ chia sẻ ấn tượng về con người và tác phẩm của nhà thơ Lương Minh Cừ

Nhà thơ Lương Minh Cừ sinh năm 1952, tại làng Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông từng học và tốt nghiệp cấp 3 tại Trường Phổ thông cấp 3 Nam Duyên Hà, Thái Bình.

Ông từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TPHCM (Đại học Văn Khoa cũ) và Đại học Tài chính - Kế toán TPHCM (Bộ Tài Chính); từng bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Viện Triết học, Hà Nội (1996).

Nhà thơ Lương Minh Cừ nhập ngũ năm 1970, thuộc Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 305 Binh chủng Đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ - Ảnh 4.

Nhà thơ Lương Minh Cừ tặng hoa cho các đại biểu trình bày tham luận

Tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ - Ảnh 5.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với nhà thơ Lương Minh Cừ

Ông từng tham gia chiến đấu tại Chiến trường K, Chiến trường miền Đông Nam Bộ, Quân khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn (cũ).

Ông đã từng công tác tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán TPHCM; Trường Đại học Kinh tế TPHCM; Trường Đại học Tài chính - Marketing. Hiện, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Cửu Long.

Đến nay, tác giả Lương Minh Cừ đã xuất 5 tập thơ gồm "Chân trời vùng sâu" (1976), "Bất chợt mùa xuân" (2007), "Nụ tầm xuân" (2015), "Anh đi giữa mùa tam giác mạch" (2023), "Dọc trời hoa lửa" (2025) và nhiều nhiều quyển tập thơ in chung nhiều tác giả.

Tin liên quan

Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tổ chức lì xì may mắn và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng bào Khmer

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, có 39 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

(NLĐO) - Hơn 10 năm qua, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào.

