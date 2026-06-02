Lao động

Tập trung trí tuệ, đóng góp thiết thực tại Đại hội Công đoàn Việt Nam

Thanh Nga - Quỳnh Trâm

(NLĐO)- Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại diện cho gần 2,5 triệu đoàn viên

Tối 2-6, tại Hà Nội, LĐLĐ TPHCM tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Thành phố gặp mặt, giao nhiệm vụ Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Hội nghị do ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố - và các thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì.

Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM: Tập trung trí tuệ, đóng góp thiết thực cho Đại hội Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

LĐLĐ TPHCM tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Thành phố gặp mặt, giao nhiệm vụ Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, LĐLĐ TPHCM cho biết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ ngày 3 đến 5-6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Trong đó, đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM có 92 đại biểu.

Các đại biểu đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong phong trào công nhân, lao động, có năng lực tham gia thảo luận, đóng góp xây dựng văn kiện, nghị quyết Đại hội.

Tập trung tâm huyết, trí tuệ tại đại hội

Về văn kiện và ý kiến tham gia đại hội, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị để thảo luận, đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. 

Các ý kiến tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo;...

Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM: Tập trung trí tuệ, đóng góp thiết thực cho Đại hội Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - trao đổi tại chương trình

Về ý kiến tham gia tại Đại hội, LĐLĐ Thành phố tham gia tích cực qua các tham luận cụ thể tại 5 Trung tâm thảo luận gồm Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân; Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay; Triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Bùi Thanh Nhân khẳng định tiếng nói của đoàn đại biểu TPHCM sẽ đóng góp rất nhiều vào kết quả đại hội. Do đó, ông yêu cầu các đại biểu từ kinh nghiệm thực tiễn sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết đóng góp ý kiến tại các trung tâm thảo luận và bầu chọn những đại biểu tiêu biểu nhất.

"Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại diện cho gần 2,5 triệu đoàn viên công đoàn Thành phố, góp phần vào thành công của Đại hội, đồng thời tiếp thu, vận dụng những chủ trương, định hướng mới vào hoạt động Công đoàn của Thành phố trong nhiệm kỳ tới" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Đại biểu Công đoàn TPHCM tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại biểu Công đoàn TPHCM tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những bảo tàng hàng đầu của đất nước, nơi hội tụ kết tinh những giá trị lịch sử văn hóa quân sự của dân tộc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Các hiện vật, tư liệu được lưu giữ ở đây đều là những chứng tích sống động phản ánh tinh thần quật cường, ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Phổ biến nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và CĐ TP HCM đến cơ sở

Phổ biến nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và CĐ TP HCM đến cơ sở

Hơn 200 cán bộ Công đoàn (CĐ) đã tham gia hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XI CĐ TP HCM và Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam do LĐLĐ quận 8, TP HCM tổ chức cuối tuần qua.

Vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổng kết hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

2.919 bài viết tìm hiểu các kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam

(NLĐ)- Ngày 21-7, LĐLĐ quận 9 - TPHCM đã tổ chức chung kết hội thi “Tìm hiểu các kỳ đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam”. Qua hơn 3 tháng phát động, LĐLĐ quận đã nhận được 2.919 bài viết của CNVC-LĐ từ 47 CĐ cơ sở trực thuộc và chọn 21 bài viết xuất sắc vào thi chung kết cấp quận.

