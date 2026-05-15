HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tập trung xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Tin-ảnh: A.Vũ

Xe tự chế, cũ nát chở hàng cồng kềnh từ lâu đã là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông

Theo Phòng CSGT - Công an TP HCM, xe tự chế không đèn, không còi, cũ nát chở hàng hóa cồng kềnh như tôn, sắt thép từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của người đi đường. Các tấm tôn dài sắc nhọn hoặc thanh sắt vượt quá kích thước, không che chắn cẩn thận đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân. Dù các đơn vị thuộc Phòng CSGT tích cực xử lý, tình trạng xe ba gác, xe lôi, xe 3-4 bánh tự chế vi phạm vẫn phổ biến.

Theo ghi nhận tại đường Vĩnh Lộc (đoạn qua xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc), những chiếc "xe mù" ngang nhiên chở khối hàng khổng lồ, chất đầy tôn dài, sắt thép nhọn hoắt vươn ra khỏi thân xe mà không được bao bọc. Chị Minh (ngụ xã Vĩnh Lộc) lo ngại: "Nhìn những tấm tôn sắc lẹm rung lắc theo nhịp xe, tôi chỉ biết nín thở tránh thật xa vì một cú va chạm nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường".

Tập trung xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh - Ảnh 1.

Xe ba bánh chở hàng cồng kềnh trên đường Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc, TP HCM

Trước thực tế này, Phòng CSGT chỉ đạo các đơn vị triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và xe 3 bánh, tự chế chở hàng cồng kềnh.

Kết quả, từ đầu năm đến cuối tháng 4-2026, Đội CSGT Hàng Xanh đã tịch thu 176 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc. Đội CSGT Cát Lái cũng lập biên bản, tạm giữ hàng chục phương tiện trong những ngày đầu ra quân. Nhiều xe ba bánh chở cồng kềnh bị yêu cầu hạ tải tại chỗ và xử phạt kịch khung theo Nghị định 168/2024.

Tương tự, Đội CSGT An Sương đã phát hiện, tạm giữ hàng chục xe ba gác chở sắt, thép có chiều dài gấp nhiều lần phương tiện chỉ trong những ngày đầu tháng 4-2026.


Tin liên quan

Xe tự chế còn tung hoành ở vùng ven TPHCM

Xe tự chế còn tung hoành ở vùng ven TPHCM

(NLĐO) - Còn nhiều xe "mù" cũ kĩ, chở tôn dài sắc lẹm không che chắn ngang nhiên đại náo đường phố vùng ven TPHCM.

Hàng trăm "hung thần" xe tự chế chở thép ở TPHCM bị CSGT tóm gọn

(NLĐO) - Chỉ trong nửa tháng 4, lực lượng CSGT đã phạt gần 200 xe ba bánh, xe tự chế ở xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn.

Ẩn họa từ xe tự chế trên đường

Dù thường xuyên bị xử lý, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn hiện diện trên nhiều tuyến đường ở TP HCM, gây nguy hiểm cho người lưu thông xung quanh

TP HCM CSGT xử lý chở hàng cồng kềnh xe tự chế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo