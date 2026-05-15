Tập trung xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Theo Phòng CSGT - Công an TP HCM, xe tự chế không đèn, không còi, cũ nát chở hàng hóa cồng kềnh như tôn, sắt thép từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của người đi đường. Các tấm tôn dài sắc nhọn hoặc thanh sắt vượt quá kích thước, không che chắn cẩn thận đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân. Dù các đơn vị thuộc Phòng CSGT tích cực xử lý, tình trạng xe ba gác, xe lôi, xe 3-4 bánh tự chế vi phạm vẫn phổ biến.

Theo ghi nhận tại đường Vĩnh Lộc (đoạn qua xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc), những chiếc "xe mù" ngang nhiên chở khối hàng khổng lồ, chất đầy tôn dài, sắt thép nhọn hoắt vươn ra khỏi thân xe mà không được bao bọc. Chị Minh (ngụ xã Vĩnh Lộc) lo ngại: "Nhìn những tấm tôn sắc lẹm rung lắc theo nhịp xe, tôi chỉ biết nín thở tránh thật xa vì một cú va chạm nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường".

Xe ba bánh chở hàng cồng kềnh trên đường Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc, TP HCM

Trước thực tế này, Phòng CSGT chỉ đạo các đơn vị triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và xe 3 bánh, tự chế chở hàng cồng kềnh.

Kết quả, từ đầu năm đến cuối tháng 4-2026, Đội CSGT Hàng Xanh đã tịch thu 176 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc. Đội CSGT Cát Lái cũng lập biên bản, tạm giữ hàng chục phương tiện trong những ngày đầu ra quân. Nhiều xe ba bánh chở cồng kềnh bị yêu cầu hạ tải tại chỗ và xử phạt kịch khung theo Nghị định 168/2024.

Tương tự, Đội CSGT An Sương đã phát hiện, tạm giữ hàng chục xe ba gác chở sắt, thép có chiều dài gấp nhiều lần phương tiện chỉ trong những ngày đầu tháng 4-2026.



