Xe tự chế còn tung hoành ở vùng ven TPHCM

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, tại các tuyến ở TPHCM, xe tự chế không đèn, không còi, khung sườn hoen gỉ chở theo hàng hóa cồng kềnh, nhất là các vật liệu như tôn, sắt thép, đất đá… từ lâu đã trở thành "nỗi khiếp sợ" thường trực của người đi đường.

Xe 3 bánh chở hàng hoá cồng kềnh, những miếng sắt vương ra ngoài gây mất an toàn giao thông.

Lý do xuất phát từ việc các tấm tôn dài, sắc nhọn hoặc thanh sắt thép vượt quá kích thước cho phép, không được che chắn cẩn thận, khi di chuyển trên đường đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời gian qua, các đơn vị Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT dù tích cực tuyên truyền, xử lý quyết liệt, nhưng tình trạng xe ba gác, xe lôi, xe kéo, xe 3 - 4 bánh tự chế lưu thông trên đường để vận chuyển hàng hóa vẫn còn diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực.

Hầu hết các phương tiện này đều đã cũ kỹ, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chở hàng hoá là vật liệu xây dựng, sắt thép dài, cồng kềnh, không che chắn, chằng buộc cẩn thận,...

Theo ghi nhận, tại đường Vĩnh Lộc, đoạn qua xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc, không khó để bắt gặp những chiếc "xe mù", không đèn, không còi ngang nhiên chở theo những khối hàng khổng lồ.

Trước thực tế đó, Phòng CSGT, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (xe mù, xe mờ) và xe 3 bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên các tuyến đường.

Các xe ba gác, xe tự chế chất đầy tôn dài, sắt thép nhọn hoắt vươn ra khỏi thân xe hàng nhưng không được bao bọc hay che chắn.

Chị Minh (ngụ xã Tân Nhựt), một người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực này, hãi hùng chia sẻ: "Nhìn những tấm tôn sắc lẹm cứ rung lắc theo nhịp xe, tôi chỉ biết nín thở đi thật xa vì chỉ cần một cú va chạm nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường".

CLIP: Xe tự chế còn tung hoành ở nhiều tuyến đường vùng ven TPHCM

Xe tự chế trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo.

Xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh trên đường Thới Hoà và Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc.

Xe đồ xà bần chỉ ràng buộc sơ xài trên đường Vĩnh Lộc.

Xe tự chế, xe lôi chạy tràn lan trên đường Vĩnh Lộc.