Hàng trăm "hung thần" xe tự chế chở thép ở TPHCM bị CSGT tóm gọn

Thời gian qua, xe ba bánh, xe tự chế chở hàng hóa, vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến ở các tuyến đường xung quanh tại Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn, TPHCM.

Một trường hợp vi phạm bị CSGT TPHCM xử lý.

Trong số này, nhiều xe xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng lại chở những thanh sắt, thép dài gấp nhiều lần thân xe, di chuyển trên phố không hề che chắn. Thực trạng này không chỉ gây ùn tắc, mất trật tự đô thị mà còn là mối nguy trực tiếp đe dọa tính mạng người đi đường.

Để chấn chỉnh, Phòng CSGT, Công an TPHCM đã mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát. Nửa đầu tháng 4, CSGT phát hiện, lập biên bản 194 trường hợp vi phạm với các lỗi: chở hàng vượt quá giới hạn, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 19 xe mô tô, xe ba bánh các loại.

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra tại các điểm nóng và khu vực chợ đầu mối nông sản. Đơn vị kiên quyết xử lý triệt để hành vi chạy xe tự chế, chở hàng quá khổ hoặc dùng xe máy kéo theo phương tiện khác trái phép.

Các tấm tôn, thép dài loằng ngoằng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xe không kiểm định, chấm dứt việc chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cộng đồng.