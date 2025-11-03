Tàu cá gặp sự cố trên biển, được đưa về đảo Trường Sa khắc phục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tàu cá gặp sự cố trên biển, được đưa về đảo Trường Sa khắc phục

Tin, ảnh: Ngọc Giang - Tân Hoà

(NLĐO) - Ngoài việc khắc phục cho tàu cá gặp nạn, tại đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn lực lượng chức năng đã sắp xếp cho nhiều tàu cá vào tránh trú bão số 13.

Chiều 3-11, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129 Hải quân) đã hỗ trợ sửa chữa thành công tàu cá BĐ98149TS của tỉnh Gia Lai.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, Chỉ huy Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa nhận được liên hệ từ tàu BĐ98149TS do ông Huỳnh Văn Ánh (ngụ xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Khi đang khai thác ở khu vực Tây Nam đảo Trường Sa 8 hải lý thì tàu bị hỏng hệ thống tời lưới, trên tàu có 14 ngư dân.

Tàu cá gặp sự cố trên biển, được đưa về đảo Trường Sa khắc phục - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân cập cảng Âu tàu đảo Trường Sa để sửa chữa

Chỉ huy Trung tâm đã liên hệ, hướng dẫn tàu cá vào cập cảng âu tàu đảo Trường Sa an toàn. Tổ Kỹ thuật của Trung tâm đã sửa chữa, gia công lại. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đã gia công và thay mới đoạn đường ống hư hỏng, sau đó mang xuống tàu cá lắp đặt và thử tải hoạt động ổn định.

Cũng trong dịp này Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã hỗ trợ miễn phí 5.000 lít nước ngọt, tặng 28 áo phao, 14 lá cờ Tổ quốc và một số nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con ngư dân của nhiều tàu cá đang hoạt động trong khu vực.

Tàu cá gặp sự cố trên biển, được đưa về đảo Trường Sa khắc phục - Ảnh 2.

Máy của tàu cá được đưa về gia công sửa chữa

Cùng với đó, Trung tâm cũng thông báo tình hình diễn biến của cơn bão số 13 cho thuyền trưởng và bà con ngư dân trên tàu cá để có phương án tránh trú và ứng phó kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả cho bà con khi khai thác hải sản trên các vùng biển chủ quyền trong mùa mưa bão.

Theo Hải đoàn 129 Hải quân, 2 ngày qua, Trung tâm dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đã bố trí, sắp xếp cho hơn 20 lượt tàu cá ngư dân vào tránh trú bão số 13 và chuẩn bị phương án tiếp tục bố trí, tiếp đón, sắp xếp tránh trú bão bảo đảm an toàn cho ngư dân.

Tin liên quan

Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

(NLĐO)- Trong chương trình khảo sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng đã kiểm tra và tuyên truyền việc thực thi pháp luật trên biển

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây

(NLĐO)- Ngay sau khi gặp nạn, bệnh nhân được đưa vào đảo Đá Tây và chẩn đoán bị giảm áp do lặn sâu

Bộ đội đảo Song Tử Tây cứu ngư dân bị tai nạn lao động ở Trường Sa

(NLĐO)- Bộ đội quân y đảo Song Tử Tây (Khánh Hòa) cấp cứu cho một ngư dân bị chấn thương nghiêm trọng khi đang lao động trên vùng biển Trường Sa

lực lượng chức năng tàu cá gặp nạn Trường Sa khai thác hải sản đảo Trường Sa Song Tử Tây bão số 13 ngư dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo