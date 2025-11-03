Tàu cá gặp sự cố trên biển, được đưa về đảo Trường Sa khắc phục

Chiều 3-11, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129 Hải quân) đã hỗ trợ sửa chữa thành công tàu cá BĐ98149TS của tỉnh Gia Lai.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, Chỉ huy Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa nhận được liên hệ từ tàu BĐ98149TS do ông Huỳnh Văn Ánh (ngụ xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Khi đang khai thác ở khu vực Tây Nam đảo Trường Sa 8 hải lý thì tàu bị hỏng hệ thống tời lưới, trên tàu có 14 ngư dân.

Tàu cá của ngư dân cập cảng Âu tàu đảo Trường Sa để sửa chữa

Chỉ huy Trung tâm đã liên hệ, hướng dẫn tàu cá vào cập cảng âu tàu đảo Trường Sa an toàn. Tổ Kỹ thuật của Trung tâm đã sửa chữa, gia công lại. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đã gia công và thay mới đoạn đường ống hư hỏng, sau đó mang xuống tàu cá lắp đặt và thử tải hoạt động ổn định.

Cũng trong dịp này Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã hỗ trợ miễn phí 5.000 lít nước ngọt, tặng 28 áo phao, 14 lá cờ Tổ quốc và một số nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con ngư dân của nhiều tàu cá đang hoạt động trong khu vực.

Máy của tàu cá được đưa về gia công sửa chữa

Cùng với đó, Trung tâm cũng thông báo tình hình diễn biến của cơn bão số 13 cho thuyền trưởng và bà con ngư dân trên tàu cá để có phương án tránh trú và ứng phó kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả cho bà con khi khai thác hải sản trên các vùng biển chủ quyền trong mùa mưa bão.

Theo Hải đoàn 129 Hải quân, 2 ngày qua, Trung tâm dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đã bố trí, sắp xếp cho hơn 20 lượt tàu cá ngư dân vào tránh trú bão số 13 và chuẩn bị phương án tiếp tục bố trí, tiếp đón, sắp xếp tránh trú bão bảo đảm an toàn cho ngư dân.