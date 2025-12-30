Tàu cao tốc Phú Quý - Phan Thiết tạm dừng hoạt động ngay dịp Tết Dương lịch 2026

Ngày 30-12, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng xác nhận do điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, các tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách giữa Phú Quý và Phan Thiết buộc phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026 để đảm bảo an toàn.

Theo thông báo của Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc Express, tuyến Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại sẽ dừng khai thác trong hai ngày 1 và 2-1-2026 do sóng cao, gió lớn vượt ngưỡng an toàn.

Trong khi đó, Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang cũng thông báo tạm ngưng vận chuyển hành khách trên tuyến này từ ngày 2 đến 5-1-2026.

Tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý nằm bờ

Đảo Phú Quý cách đất liền hơn 56 hải lý, toàn bộ việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa và hành khách đều phụ thuộc vào tuyến vận tải biển.

Hiện các tàu cao tốc thường xuyên khai thác trên tuyến gồm Superdong Phú Quý I, Superdong Phú Quý II, Trưng Trắc… Việc các tàu đồng loạt tạm dừng khiến giao thông ra đảo bị gián đoạn hoàn toàn.

Thời điểm này cũng trùng với mùa gió Đông Bắc, kéo dài từ khoảng tháng 11 năm trước đến hết tháng 4 năm sau, giai đoạn biển thường xuyên động mạnh, gây khó khăn cho hoạt động của tàu cao tốc.