Thời sự Chính trị

Tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Tàu HMAS Toowoomba cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ Úc đến thăm Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương

Ngày 28-3, tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày.

Chuyến thăm được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Úc. 

Tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm Đà Nẵng thúc đẩy quan hệ quốc phòng 2026 - Ảnh 1.

Tàu HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa

Đây cũng là lần đầu tiên, tàu hải quân hai nước thực hiện các chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm. Tàu 016 - Quang Trung của Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng sang Úc tham dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế, kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Úc và diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

Tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm Đà Nẵng thúc đẩy quan hệ quốc phòng 2026 - Ảnh 2.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày và các thuỷ thủ trên tàu tham gia nhiều hoạt động giao lưu với địa phương

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn hải quân Úc dự kiến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Đoàn còn tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng và tham quan một số danh thắng địa phương.

Đại tá Alana Burkitt CSC, Tùy viên Quốc phòng Úc tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được thiết lập từ năm 1999 và không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu.

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, lượng giãn nước hơn 3.500 tấn, dài 118 m. Tàu có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống ngầm, tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát. Trên tàu trang bị tên lửa Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo 127 mm, hệ thống ngư lôi và sân đáp cho trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

(NLĐO) - Trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4 triệu khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án bên sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

(NLĐO) - Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án Marina Complex của Quốc Cường Gia Lai theo hướng tăng không gian xanh

