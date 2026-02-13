HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tàu hải quân Mexico chở hàng trăm tấn hàng viện trợ đến Cuba

Tường Như

(NLĐO) - Theo chính phủ Mexico, một tàu chở khoảng 536 tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm, tàu còn lại chở hơn 277 tấn sữa bột – mặt hàng Cuba đang thiếu trầm trọng

Hai tàu hải quân Mexico chở đầy hàng cứu trợ nhân đạo đã cập cảng Cuba ngày 12-2, trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp siết chặt từ Mỹ.

Theo chính phủ Mexico, một tàu mang khoảng 536 tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm gồm sữa, gạo, đậu, cá mòi, thịt đóng hộp, bánh quy, cá ngừ và dầu ăn cùng các vật dụng vệ sinh cá nhân. Tàu còn lại chở hơn 277 tấn sữa bột – mặt hàng Cuba đang thiếu trầm trọng.

Động thái viện trợ diễn ra chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Sau cảnh báo này, nguồn nhiên liệu vào Cuba giảm mạnh, buộc Havana phải phân phối năng lượng theo hạn mức.

Mexico viện trợ Cuba giữa khủng hoảng năng lượng do lệnh siết từ Mỹ - Ảnh 1.

Tàu hải quân Mexico Papaloapan chở hàng viện trợ vào vịnh Havana của Cuba. Ảnh: AP

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang nỗ lực ngoại giao để khôi phục nguồn cung dầu cho Cuba nhưng trước mắt vẫn là ưu tiên hỗ trợ nhân đạo. Bà khẳng định khi các tàu quay về, Mexico sẽ tiếp tục gửi thêm các đợt viện trợ khác.

Bà Sheinbaum nói Mexico đã thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ rằng nước này muốn thúc đẩy đối thoại hòa bình, tôn trọng chủ quyền Cuba, đồng thời tạo điều kiện để đảo quốc có thể tiếp nhận dầu và các sản phẩm liên quan mà không bị trừng phạt.

Trước đó, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex đã tạm ngừng xuất khẩu dầu thô sang Cuba từ tháng 1 nhưng không nêu rõ lý do.

Khủng hoảng càng trầm trọng khi Cuba vốn phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Venezuela. Dòng cung này gần như bị gián đoạn sau khi Mỹ có hành động mạnh tay với chính quyền Caracas hồi đầu tháng 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel gọi các động thái của Washington là "phong tỏa năng lượng", cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu đang ảnh hưởng tới giao thông, bệnh viện, trường học, du lịch và sản xuất lương thực.

Mexico viện trợ Cuba giữa khủng hoảng năng lượng do lệnh siết từ Mỹ - Ảnh 3.

Người dân Cuba kiểm tra hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời trên mái nhà, tự xoay xở sinh hoạt giữa cảnh thiếu điện tại Havana. Ảnh: AP

Trong tuần qua, ngành hàng không Cuba thông báo không đủ nhiên liệu để tiếp nhiên liệu cho máy bay. Hãng Air Canada đã tạm ngừng bay tới Cuba, nhiều hãng khác buộc phải quá cảnh Cộng hòa Dominica trước khi tiếp tục hành trình tới Havana. Điều này được dự báo sẽ giáng thêm đòn mạnh vào ngành du lịch – vốn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Cuba.

Không chỉ vậy, chính quyền Cuba còn rút ngắn giờ làm việc ngân hàng, hủy các sự kiện văn hóa, và hạn chế bán xăng: Chỉ thanh toán bằng USD, mỗi người tối đa 20 lít. Nhiều khu vực tiếp tục chịu cảnh mất điện kéo dài.

Giới chức Havana cho biết các lệnh trừng phạt được tăng cường dưới nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nền kinh tế Cuba thiệt hại hơn 7,5 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 3-2024 đến tháng 2-2025.

