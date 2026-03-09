Ngư dân bị tai nạn lao động được cảnh sát biển hỗ trợ kịp thời

Ngày 9-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa kịp thời hỗ trợ y tế cho một ngư dân bị tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình khai thác hải sản trên biển thì thuyền viên của tàu cá mang số hiệu KG - 941946 – TS là ông Vi Văn Thoải (SN 1993; ngụ tỉnh Nghệ An) không may bị tai nạn dẫn đến đứt hoàn toàn đốt thứ ba của ngón tay giữa…

Cán bộ tàu CSB 8005 động viên và trấn an tinh thần ngư dân bị tai nạn lao động khi khai thác hải sản

Sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ đề nghị hỗ trợ y tế. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tàu CSB 8005 đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện, cử nhân viên quân y tiến hành sơ cứu, cầm máu và khâu vết thương cho ông Thoải.

Sức khỏe của thuyền viên ổn định, cảnh sát biển đã bàn giao ngư dân bị nạn cho tàu cá và đề nghị thuyền trưởng đưa ông Thoải vào bờ để tiếp tục điều trị.

Hành động trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định lực lượng cảnh sát biển Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.