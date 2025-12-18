Hình ảnh tiếp nhận 52 ngư dân gặp nạn trên biển Trường Sa

Sáng 18-12, Tàu 364 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đã tiếp cận và tiếp nhận 52 thuyền viên trên 3 tàu cá (tàu QNg 95454 TS; tàu QNg 95179 TS; tàu QNa 91234 TS). Đây là các ngư dân gặp nạn trên biển ngày 17-12 do tàu cháy, chìm giữa biển.

Các ngư dân gặp nạn được đưa lên tàu Cảnh sát biển

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17-12, trong quá trình hoạt động trên biển, tàu câu mực QNa 91917 TS do Huỳnh Văn Anh (quê quán thôn Đông Bình, xã Núi Thành) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xảy ra sự cố chập điện hệ thống máy, gây cháy và dẫn đến chìm tàu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 52 ngư dân.

Kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân

Ngay sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ 52 ngư dân đã được các tàu cá hoạt động gần khu vực kịp thời cứu vớt và chuyển sang 3 tàu cá trên.

Lúc 20 giờ 45 phút ngày 17-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lệnh cho Tàu 364 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa cơ động đến khu vực tốp 3 tàu cá để tiếp nhận ngư dân bị nạn.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 18-12, Tàu 364 đến khu vực biển cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa 85 hải lý, tiến hành tiếp cận và tiếp nhận 52 ngư dân, đưa về đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Qua thăm khám, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Được biết, tàu QNa 91917 TS xuất bến ngày 11-11, ban đầu tàu có 55 người đăng ký, sau đó có 3 ngư dân xin tàu bạn về nhà có việc riêng gia đình.