Ngày 6-3, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết tàu KN-260, chở Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng, TPHCM), đã cập cảng đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển.

Từ ngày 26-2 đến 5-3, Tổ bầu cử số 10 cùng cán bộ, thuyền viên tàu Kiểm ngư 260 đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành việc tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri trên 13 tàu trực tại các vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia và khu vực Đặc khu Côn Đảo.

Tàu KN-260 chở theo Tổ bầu cử hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn công tác đã trở về cảng an toàn vào chiều tối 5-3. Sau khi tàu trở về cảng của Chi đội Kiểm ngư số 2, các thùng phiếu được giữ nguyên niêm phong và được Tổ bầu cử bàn giao cho bộ phận bảo mật, chờ đến ngày kiểm phiếu.

Trong điều kiện thời tiết trên vùng biển phía Nam diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn và biển động mạnh, các thành viên của Tổ bầu cử cùng tập thể tàu KN-260 vẫn phối hợp chặt chẽ để đưa hòm phiếu đến các điểm tổ chức bầu cử, bảo đảm an toàn.

Tại các điểm bỏ phiếu, các nội dung phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Cử tri được tạo điều kiện nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Thùng phiếu được đưa về đất liền

Việc phát phiếu, bỏ phiếu được tiến hành đúng quy định, bảo đảm mọi cử tri trong danh sách đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Các Tổ bầu cử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ đưa lá phiếu đến từng cử tri trên biển

Cũng trong chiều cùng ngày , Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết Đoàn công tác 01 và Tổ bầu cử sớm của đơn vị đã hoàn tất việc tổ chức bỏ phiếu cho cử tri thuộc cụm Ba Kè.

Các cử tri tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21 thuộc Tiểu đoàn DK1 cùng ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực. Đây là khu vực bầu cử xa nhất trên thềm lục địa phía Nam, cách TPHCM khoảng 580 km (tương đương 313 hải lý) về phía Tây Bắc.