Tàu NASA phát hiện thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất hệ Mặt Trời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu NASA phát hiện thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất hệ Mặt Trời

Anh Thư

(NLĐO) - Phát hiện mới từ tàu NASA đã tiết lộ những cấu trúc chưa từng biết trước đây của Io, mặt trăng đáng sợ nhất hệ Mặt Trời.

Theo Space.com, tàu vũ trụ Juno của NASA đã ghi nhận thảm họa núi lửa dữ dội nhất từng được quan sát trong hệ Mặt Trời xảy ra trên Io, một trong 4 mặt trăng Galileo của Sao Mộc.

Mặt trăng Io được nhà bác học Galileo Galilei phát hiện từ đầu thế kỷ XVII và được giới thiên văn ngày nay hết sức quan tâm bởi những đặc tính độc đáo.

Cũng như Trái Đất, Io có hoạt động địa chất liên tục, vốn là một thành tố cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng Io lại hoạt động quá mức với hàng trăm ngọn núi lửa khổng lồ liên tục phun trào, khiến nó trở thành một địa ngục chết chóc.

Tàu NASA phát hiện thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất hệ Mặt Trời - Ảnh 1.

Mặt trăng Io của Sao Mộc (trái) và điểm nóng núi lửa mà tàu Juno của NASA đã phát hiện - Ảnh: NASA

Trong vụ phun trào mới nhất, nhiều núi lửa đã cùng tham gia để tàn phá một diện tích lên đến 65.000 km2.

Sự phun trào đồng bộ này cho thấy sự tồn tại của một mạng lưới các hồ chứa magma liên kết với nhau chưa từng được phát hiện trước đây, nằm ngay bên dưới bề mặt phủ đầy dung nham của mặt trăng núi lửa này.

Sự kiện này đã giải phóng một lượng năng lượng ước tính từ 140-260 terawatt (1 terawatt bằng một ngàn tỉ watt), vượt qua vụ phun trào kỷ lục được ghi nhận vào năm 2001, gây ra bởi một ngọn núi lửa tên Surt trên Io.

Để so sánh, vụ phun trào núi lửa St. Helens ở bang Washington năm 1980, một trong những thảm họa núi lửa kinh hoàng nhất lịch sử hiện đại, có công suất 52 terawatt.

"Điều khiến sự kiện này trở nên phi thường hơn nữa là nó không chỉ liên quan đến một ngọn núi lửa duy nhất, mà là nhiều nguồn hoạt động cùng lúc phát sáng, làm tăng độ sáng lên hơn một ngàn lần so với mức bình thường" - nhà nghiên cứu Alessandro Mura thuộc Viện Vật lý thiên văn quốc gia Ý (INAF) cho biết.

Siêu thảm họa núi lửa trên Io đã được nhóm của tiến sĩ Mura phát hiện khi phân tích dữ liệu từ tàu Juno của NASA. Vụ phun trào được thể hiện qua các hình ảnh của ngày 27-12-2024.

Thông qua các phát hiện mới, nhóm nghiên cứu suy ra rằng lớp vỏ và lớp phủ của Io có thể giống như một miếng bọt biển, chứa đầy magma. Với tác động từ lực hấp dẫn khủng khiếp của Sao Mộc, "miếng bọt biển" này liên tục phun trào.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets.

Tin liên quan

Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt

Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt

(NLĐO) - Cây sự sống Trái Đất đã từng lung lay trong kỷ Tam Điệp, thời kỳ mà các sự kiện tuyệt chủng cứ lặp đi lặp lại một cách bí ẩn.

Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.

AI phát hiện “vật thể không thể giải thích”

(NLĐO) - 1.300 vật thể vũ trụ chưa từng được nhận diện trong dữ liệu Hubble vừa được một công cụ AI phơi bày.

NASA núi lửa Juno hoạt động địa chất mặt trăng Io
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo