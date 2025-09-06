Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống

Anh Thư

(NLĐO) - Hệ thống Côn Lôn, gồm 20 miệng hố nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương, có thể cung cấp thông tin về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra một hệ thống thủy nhiệt khổng lồ, chưa từng được biết đến ở đáy Thái Bình Dương, nơi một thế giới sự sống đáng kinh ngạc đang tồn tại trong môi trường giống Trái Đất thuở sơ khai.

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống - Ảnh 1.

Hình ảnh được làm sáng cho thấy sự sống đang tồn tại ở khu vực hệ thống Côn Lôn - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Được gọi là hệ thống Côn Lôn, khu vực này gồm 20 miệng hố thủy nhiệt lớn, trong đó miệng hố lớn nhất có đường kính tận 1.800 m và sâu 130 m.

Các miệng hố này giải phóng một lượng lớn hydro giúp nuôi dưỡng sự sống phát triển mạnh mẽ.

Hệ thống Côn Lôn khá giống một mỏ thủy nhiệt Đại Tây Dương nổi tiếng mang tên Thành Phố Đã Mất, nằm trên dãy núi ngầm Atlantis Massif. Tuy nhiên nó trải rộng trên diện tích khoảng 11 km², lớn hơn Thành Phố Đã Mất hàng trăm lần.

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống - Ảnh 2.

Ảnh động phản ánh góc máy của tàu ngầm thám hiểm hệ thống Côn Lôn - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advances, hệ thống thủy nhiệt Thái Bình Dương này cũng cung cấp cho các nhà khoa học một góc nhìn mới về quá trình serpentin hóa dưới biển sâu.

Đó là quá trình nước biển phản ứng hóa học với đá từ lớp phủ bên dưới đáy biển để tạo ra các khoáng chất serpentin màu xanh lục và giải phóng hydro.

Các nhà nghiên cứu cho rằng họ có thể nghiên cứu mối liên hệ tiềm tàng giữa các lượng hydro này và sự xuất hiện của sự sống tại Côn Lôn.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - đơn vị dẫn đầu nghiên cứu - chất lỏng giàu hydro của hệ thống này được cho là tương tự như môi trường hóa học của Trái Đất sơ khai.

"Điều đặc biệt thú vị là tiềm năng sinh thái của nó. Chúng tôi đã quan sát thấy sự phát triển đa dạng của các loài sinh vật biển sâu ở đây - tôm, tôm hùm đất, hải quỳ và giun ống - những loài có thể phụ thuộc vào quá trình tổng hợp hóa học sử dụng nhiên liệu hydro" - GS Weidong Sun, Viện Hải dương học thuộcViện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu xuống đáy đại dương, nên thực vật, tảo, vi khuẩn... ở môi trường này không thể quang hợp.

Tuy vậy, chúng đã sống dựa vào quá trình tổng hợp hóa học, bao gồm việc sử dụng các hóa chất như hydro làm nguồn năng lượng để tạo ra thức ăn.

Những hình ảnh đầu tiên về hệ thống Côn Lôn - tọa lạc ở phía Đông Bắc Papua New Guinea - đã được ghi lại nhờ một tàu ngầm được điều khiển từ xa, thám hiểm vùng đáy biển có độ sâu 9.500 m ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương.

Trong nghiên cứu mới, tàu ngầm nói trên tiếp tục được sử dụng để lập bản đồ hệ thống Côn Lôn và khám phá 4 miệng hố lớn nhất trong hệ thống.

Tin liên quan

Vật thể ra đời trong giây đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang lộ mặt?

Vật thể ra đời trong giây đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang lộ mặt?

(NLĐO) - Một đốm sáng đỏ "xuyên không" từ buổi bình minh vũ trụ có thể là loại vật thể đầy bí ẩn gọi là "lỗ đen nguyên thủy".

Tiết lộ sốc về màu nhuộm mà loài người sử dụng 34.000 năm trước

(NLĐO) - Màu nhuộm mà những người sống trong hang đá Georgia 34.000 năm trước sử dụng vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay.

Hài cốt người 1,8 triệu tuổi ở Tây Á định hình lại lịch sử nhân loại

(NLĐO) - Mảnh hài cốt được tìm thấy ở di chỉ Orozmani ở Georgia thuộc về loài được cho là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại Homo sapiens.

sự sống hệ thống thủy nhiệt nguồn gốc sự sống hệ thống Côn Lôn Côn Lôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo