Khoa học

Tiết lộ sốc về màu nhuộm mà loài người sử dụng 34.000 năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Màu nhuộm mà những người sống trong hang đá Georgia 34.000 năm trước sử dụng vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PLOS One, bằng chứng về màu nhuộm cổ đại được phát hiện trong Dzudzuana ở dãy núi Kavkaz - Georgia đã đẩy lùi mốc thời gian con người biết sử dụng indigotin lùi về quá khứ thêm 30.000 năm.

Indigotin chính là thành phần tạo nên sắc tố xanh của bột chàm, một loại màu nhuộm tự nhiên vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay.

Tiết lộ sốc về màu nhuộm đầu tiên loài người sử dụng - Ảnh 1.

Các bằng chứng về việc sử dụng màu nhuộm xanh chàm đã được tìm thấy trong một hang động ở Georgia, một quốc gia Tây Á - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Ca' Foscari ở Venice (Ý) đã xác định dấu vết của indigotin trên các công cụ mài đá trong hang Dzudzuana.

Các hiện vật này được phát hiện từ lớp trầm tích thời đại đồ đá cũ trong hang, có niên đại lên tới 34.000 năm.

Theo Ancient Origins, các phân tích cho thấy sắc bột chàm được người cổ đại sống trong hang động này sử dụng có nguồn gốc từ cây Isatis tinctoria L., tức cây tùng lam.

Tùng lam và chàm là 2 loài cây chứa indigotin phổ biến nhất được dùng để sản xuất màu nhuộm chàm trên thế giới.

Ngày nay, cây chàm có phần phổ biến hơn trong việc làm thuốc nhuộm, còn cây tùng lam được coi như dược liệu quý vì có chứa chất chống ung thư.

Theo các tác giả, phát hiện về màu nhuộm cổ đại này đã thách thức hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ của người Homo sapiens sơ khai với tài nguyên thực vật.

Màu nhuộm này chứng minh kiến thức thực vật học tinh vi và kỹ thuật chế biến đã có từ rất sớm so với những gì chúng ta từng hình dung.

Các công cụ vương dấu vết bột chàm được khai quật vào những năm 2000 như một phần của một dự án quốc tế kết hợp giữa Mỹ, Georgia và Israel.

Tuy nhiên mãi đến gần đây, thông qua kỹ thuật phân tích vi quang phổ tiên tiến, các tàn dư màu xanh chàm mới được xác định.

