Chiến sự Trung Đông 13-4: Iran đe dọa "vòng xoáy chết người", Mỹ - Israel chuẩn bị chiến dịch mới

Hôm 13-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bắt đầu bị phong tỏa vào lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, áp dụng với tàu thuyền của mọi quốc gia ra và vào các cảng và khu vực ven biển Iran, nhưng không ảnh hưởng đến các tàu không liên quan.

Về phía ngược lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn eo biển này và cảnh báo kẻ thù sẽ bị mắc kẹt trong một "vòng xoáy chết người" nếu có bất kỳ "bước đi sai lầm" nào.

Eo biển Hormuz nhìn từ tàu vũ trụ chở hàng Cygnus của Mỹ - Ảnh: NASA

IRGC cũng cảnh báo các tàu quân sự tiếp cận eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn, sẽ bị "xử lý nghiêm khắc và dứt khoát", nhấn mạnh nguy cơ leo thang nguy hiểm.

Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani gọi lời đe dọa phong tỏa Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "lố bịch và buồn cười". Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đang "theo dõi và giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ trong khu vực", theo Al Jazeera.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã "gặp phải chủ nghĩa cực đoan, sự thay đổi liên tục về mục tiêu và sự phong tỏa" khi chỉ còn cách một "bản ghi nhớ Islamabad" vài bước chân. Ông cảnh báo: "Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sẽ sinh ra thiện chí. Thù địch sẽ sinh ra thù địch."

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu các cuộc đàm phán ở Islamabad, cho biết nước ông sẽ không nhượng bộ. "Nếu họ chống trả, chúng tôi sẽ chống trả, và nếu họ đưa ra lý lẽ, chúng tôi sẽ đối phó bằng lý lẽ" - ông tuyên bố.

Trong ngày, tình hình tại Iran và các quốc gia vùng Vịnh có vẻ vẫn yên ắng. Tuy nhiên, mặt trận Israel và Hezbollah tiếp tục căng thẳng.

Hôm 13-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố gần như đã hoàn tất việc chiếm giữ thành trì Bint Jbeil của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, tiêu diệt hơn 100 thành viên của nhóm này, theo Times of Israel.

Bint Jbeil được coi là biểu tượng quyền lực của Hezbollah, đã bị IDF bao vây trong nhiều tuần.

Trước đó, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào 43 vị trí của Israel hôm 12-4.

HÌnh ảnh một địa điểm được cho là liên quan đến Hezbollah ở Bint Jbeil bị phá hủy - Ảnh: IDF