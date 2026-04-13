Quốc tế

Chiến sự Trung Đông 13-4: Iran đe dọa "vòng xoáy chết người", Mỹ - Israel chuẩn bị chiến dịch mới

Anh Thư

(NLĐO) - Trong khi cuộc đối đầu Mỹ - Iran khiến eo biển Hormuz "đóng băng", Israel tuyên bố sắp chiếm được thành trì Bint Jbeil của Hezbollah.

Hôm 13-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bắt đầu bị phong tỏa vào lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, áp dụng với tàu thuyền của mọi quốc gia ra và vào các cảng và khu vực ven biển Iran, nhưng không ảnh hưởng đến các tàu không liên quan.

Về phía ngược lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn eo biển này và cảnh báo kẻ thù sẽ bị mắc kẹt trong một "vòng xoáy chết người" nếu có bất kỳ "bước đi sai lầm" nào.

Chiến sự Trung Đông ngày 13-4: Iran đe dọa "vòng xoáy chết người", Mỹ - Israel chuẩn bị chiến dịch mới? - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz nhìn từ tàu vũ trụ chở hàng Cygnus của Mỹ - Ảnh: NASA

IRGC cũng cảnh báo các tàu quân sự tiếp cận eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn, sẽ bị "xử lý nghiêm khắc và dứt khoát", nhấn mạnh nguy cơ leo thang nguy hiểm.

Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani gọi lời đe dọa phong tỏa Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "lố bịch và buồn cười". Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đang "theo dõi và giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ trong khu vực", theo Al Jazeera.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi  cho biết Iran đã "gặp phải chủ nghĩa cực đoan, sự thay đổi liên tục về mục tiêu và sự phong tỏa" khi chỉ còn cách một "bản ghi nhớ Islamabad" vài bước chân. Ông cảnh báo: "Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sẽ sinh ra thiện chí. Thù địch sẽ sinh ra thù địch."

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu các cuộc đàm phán ở Islamabad, cho biết nước ông sẽ không nhượng bộ. "Nếu họ chống trả, chúng tôi sẽ chống trả, và nếu họ đưa ra lý lẽ, chúng tôi sẽ đối phó bằng lý lẽ" - ông tuyên bố.

Sốc: Máy bay Mỹ dán đầy băng dính khi trở về từ Trung Đông. Thực hiện: Thanh Long

Trong ngày, tình hình tại Iran và các quốc gia vùng Vịnh có vẻ vẫn yên ắng. Tuy nhiên, mặt trận Israel và Hezbollah tiếp tục căng thẳng.

Hôm 13-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố gần như đã hoàn tất việc chiếm giữ thành trì Bint Jbeil của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, tiêu diệt hơn 100 thành viên của nhóm này, theo Times of Israel.

Bint Jbeil được coi là biểu tượng quyền lực của Hezbollah, đã bị IDF bao vây trong nhiều tuần.

Trước đó, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào 43 vị trí của Israel hôm 12-4.

Chiến sự Trung Đông ngày 13-4: Iran đe dọa "vòng xoáy chết người", Mỹ - Israel chuẩn bị chiến dịch mới? - Ảnh 2.

HÌnh ảnh một địa điểm được cho là liên quan đến Hezbollah ở Bint Jbeil bị phá hủy - Ảnh: IDF

Rộ tin Mỹ - Israel chuẩn bị cho chiến dịch mới ở Iran

Hôm 12-4, trang tin Ynet đưa tin Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir đã chỉ thị quân đội chuyển sang "trạng thái sẵn sàng cao độ" và chuẩn bị cho việc nối lại việc tấn công Iran, sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran sụp đổ.

Sau đó, bản tin buổi tối trên Kênh 12 cho biết IDF không chỉ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới với Iran, mà còn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ tiềm tàng của Iran vào Israel, nhưng không nêu nguồn tin cụ thể.

Còn đài truyền hình Kan dẫn lời một “quan chức quốc phòng cấp cao” cho biết “Israel quan tâm đến việc nối lại chiến dịch chống lại Iran”, sau khi cuộc đối đầu kết thúc “quá sớm, mà không gây đủ áp lực lên Iran về vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo”. Bản tin này cho biết Israel đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kênh 13 cũng đưa tin mức độ cảnh báo của IDF đã được nâng lên "đáng kể" và Tướng Zamir đã chỉ thị quân đội "chuẩn bị cho việc nối lại giao tranh ngay lập tức và ra lệnh bắt đầu các thủ tục sẵn sàng chiến đấu".

IDF chưa bình luận chính thức về các thông tin trên.

Trong khi đó, hôm 12-4, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức và những người quen thuộc với vấn đề này cho biết nhà lãnh đạo Mỹ và các cố vấn của ông cũng đang xem xét việc nối lại các cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran, bên cạnh việc áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Anh không phong tỏa eo biển Hormuz cùng Mỹ; 2 tàu dầu chạy đua "phá vây"

(NLĐO) - Anh lựa chọn triển khai tàu quét mìn thay vì tàu chiến để hỗ trợ mở cửa eo biển Hormuz; một số tàu vận tải bắt đầu lộ trình thoát khỏi vịnh Ba Tư.

Lộ hình ảnh máy bay Mỹ đầy miếng vá khi về từ Trung Đông

(NLĐO) - Cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước được cho là đã làm hư hại 5 máy bay chở dầu.

VIDEO: Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ "suýt bị phá hủy", tháo chạy khỏi eo biển Hormuz

(NLĐO) - Bị tên lửa Iran khóa mục tiêu, hai tàu khu trục Mỹ buộc phải rút lui khỏi eo biển Hormuz ngày 11-4, theo điều tra độc quyền của kênh Press TV.

