Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc có gì đặc biệt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Hải Hưng

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đích thân dự lễ bàn giao và đưa vào hoạt động tàu sân bay mang tên Phúc Kiến.

Thông tin trên được Tân Hoa xã đăng tải ngày 7-11, cho hay đây là tàu sân bay thứ 3 của hải quân Trung Quốc, bên cạnh 2 tàu sân bay đang hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông.

Lễ bàn giao được tổ chức tại một cảng hải quân ở tỉnh Hải Nam cách đây 2 ngày, với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình và nhiều quan chức Trung Quốc cấp cao.

Tân Hoa xã mô tả Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tàu Phúc Kiến để tìm hiểu về quá trình phát triển năng lực tác chiến của hệ thống tàu sân bay, cũng như việc xây dựng và ứng dụng hệ thống máy phóng điện từ.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ bàn giao tàu sân bay Phúc Kiến hôm 5-11. Ảnh: Xinhua

Tàu sân bay Phúc Kiến với boong phẳng, được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, giúp máy bay có thể cất cánh dễ dàng hơn so với 2 tàu sân bay trước.

Tàu sân bay này còn có khả năng mang theo nhiều máy bay chiến đấu hơn với vũ khí nặng hơn so với 2 tàu Liêu Ninh và Sơn Đông - vốn nhỏ hơn và phải dùng đường dốc để phóng máy bay. 

Trong các cuộc chạy thử tàu Phúc Kiến trên biển trước lễ bàn giao, hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm phiên bản tàu sân bay của tiêm kích tàng hình J-35, máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và biến thể mới của dòng tiêm kích J-15.

Các nhà phân tích nhận định việc đưa tàu Phúc Kiến vào biên chế đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội và mở rộng sức mạnh hải quân của Trung Quốc tại khu vực.

Tin liên quan

Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao

Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao

(NLĐO) - Cơ quan giám sát Trung Quốc ngày 3-11 cho biết đã khai trừ hai cựu quan chức cấp cao khỏi Đảng Cộng sản với cáo buộc tham nhũng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vấn đề liên quan đến đất hiếm đã được giải quyết sau cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc tuyên tử hình cha con ông trùm Bạch gia lừa đảo ở Myanmar

(NLĐO) - Bạch Sở Thành cùng 4 đồng phạm lãnh án tử hình tại Trung Quốc vì vai trò trong băng tội phạm điều hành trung tâm lừa đảo tại vùng biên giới Myanmar.

Tập Cận Bình Tàu sân bay Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo