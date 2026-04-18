Tàu sân bay và tàu đổ bộ Mỹ ở Trung Đông đang thiếu thực phẩm?

Trong tuyên bố chính thức ngày 17-4, Văn phòng Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho biết các báo cáo về tình trạng thiếu lương thực và chất lượng bữa ăn kém trên các tàu chiến là không đúng sự thật.

Cơ quan này nhấn mạnh 2 tàu được nhắc đến nhiều nhất là tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đều có đủ nguồn thực phẩm phục vụ thủy thủ đoàn, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng.

Hải quân Mỹ cùng Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth lên tiếng phủ nhận thông tin tàu chiến ở Trung Đông thiếu lương thực. Ảnh: X

"Tất cả thủy thủ và lính thủy đánh bộ vẫn được cung cấp các bữa ăn đầy đủ khẩu phần và cân bằng dinh dưỡng. Sức khỏe và phúc lợi của họ là ưu tiên hàng đầu" - tuyên bố nêu rõ.

Theo Al Jazeera, phản hồi từ Hải quân Mỹ được đưa ra sau khi một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các khay thức ăn - được cho là phục vụ trên 2 tàu kể trên - có khẩu phần rất ít, khiến dư luận đặt nghi vấn về điều kiện hậu cần.

Trong một số hình ảnh, khay thức ăn chỉ có ít thịt xé và một chiếc bánh tortilla; khay khác gồm vài miếng cà rốt luộc, một miếng thịt nhỏ và phần thực phẩm màu xám bị nhiều người chê bai.

Khẩu phần ăn được cho là phục vụ trên 2 tàu chiến Mỹ lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tranh cãi về điều kiện hậu cần. Ảnh: X

Tờ New York Post cho biết những hình ảnh này được cho là do gia đình các quân nhân cung cấp, kèm theo phản ánh thức ăn nhạt nhẽo và không đủ no.

Phía Hải quân Mỹ không đề cập cụ thể các hình ảnh đang lan truyền, mà khẳng định năng lực hậu cần của lực lượng này đủ để duy trì hoạt động dài ngày trên biển.

Theo thông tin từ giới chức quốc phòng, cả USS Abraham Lincoln và USS Tripoli đều có hơn 30 ngày lương thực dự trữ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Wikimedia Commons

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cũng cho rằng các thông tin lan truyền là tin giả. Ông cho biết hệ thống hậu cần luôn được theo dõi hằng ngày để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tất cả con tàu.

"Các thủy thủ của chúng ta xứng đáng và đang nhận được những điều tốt nhất" - ông Hegseth nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề tiếp tế, Hải quân Mỹ cũng xác nhận từng có thời điểm tạm ngừng việc gửi thư và hàng cá nhân đến các đơn vị tại Trung Đông, do ảnh hưởng của hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, việc này hiện đã được nối lại.

Theo giải thích từ Hải quân Mỹ, việc điều chỉnh thực đơn trên tàu là hoạt động bình thường nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong điều kiện triển khai dài ngày trên biển, không phải dấu hiệu của sự thiếu hụt.