Kinh tế

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Được đầu từ gần 300 tỉ đồng, tuy nhiên do luồng lạch bị bồi lắng khiến tàu thuyền gặp nhiều khó khăn khi ra vào tại Dự án cảng cá Cửa Nhượng (Hà Tĩnh).


Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 1.

Được đánh giá là cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung, Dự án cảng cá Cửa Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 2.

Dự án tọa lạc tại khu vực Cồn Gò, có quy mô hơn 5ha, khởi công từ tháng 1-2024, với tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 3.

Sau hơn 1 năm thi công, công trình đã hoàn thiện, chờ bàn giao đưa vào sử dụng. Thế nhưng, ngư dân địa phương cho biết, khu vực luồng lạch bị bồi lắng dù đã được nạo vét khiến tàu thuyền vẫn “gặp khó” khi ra, vào.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 4.

Theo thiết kế, cảng cá Cửa Nhượng sẽ đáp ứng quy mô cảng cá cấp II với các tàu công suất 400CV cập cảng, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000 tấn/năm.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 5.

Khi thực hiện, dự án, việc nạo vét luồng vào cảng và khu vực vùng nước trước cảng cũng được thực hiện với chiều dài khoảng 400m.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều vị trí đang bị cát bồi lắng trải dài, có những điểm luồng lạch chỉ còn rộng 4-5m. Khi nước xuống, gây khó khăn cho việc ra vào cảng của tàu thuyền.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 7.

Ngư dân Nguyễn Tiến Huy (ngụ xã Thiên Cầm) cho biết việc luồng lạch chưa hút được nhiều tạo ra những cồn cát “bủa vây” lối ra, vào cảng cá, khiến cho tàu thuyền 12-15m khó ra, vào cảng cá.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 8.

“Do luồng lạch bị cạn, nên các tàu khi về cảng thường xuyên phải đậu cách cảng cá gần 1 hải lý, sau đó tăng bo hải sản bằng thuyền thúng để đưa vào đất liền khiến công việc thêm phần khó khăn”, ngư dân Huy nói.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 9.

Cũng theo ngư dân Huy, việc có cảng cá hiện đại nhưng tàu thuyền không ra vào được thì cũng chẳng giải quyết được gì. Do đó, ngư rất mong ngành chức năng sớm có phương án nạo vét luồng lạch, để công trình khi đưa vào hoạt động phát huy được hiệu quả, mang lại lợi ích cho ngư dân.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 10.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh của ngư dân, của chính quyền địa phương và Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng về việc luồng lạch bị bồi lắng khiến tàu, thuyền khó ra, vào cảng cá Cửa Nhượng khi thủy triều xuống.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 11.

Theo ông Sơn, lúc triển khai dự án, nhà thầu đã thực hiện nạo vét luồng tuyến vào cảng với chiều dài 392m từ điểm kết nối với luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Rào Cái – Gia Hội vào dự án.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 12.

Đồng thời, nhà thầu cũng đã nạo vét 3,8 ha khu vực vùng nước trước cảng đảm bảo chiều sâu cho tàu lớn nhất ra, vào và đỗ chờ bốc xếp hàng hóa.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 13.

“Tuy nhiên, cái khó lúc này là vị trí luồng lạch bị bồi lắng khiến tàu thuyền khó ra, vào là thuộc luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Rào Cái – Gia Hội do Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng quản lý, và theo quy định nếu muốn đề xuất, kiến nghị và thực hiện việc nạo vét luồng lạch thì phải do Cục Đường thủy nội địa làm" - ông Sơn nói.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 14.

Cũng theo ông Sơn, hiện nay đang có dự thảo sẽ chuyển luồng lạch đường thủy nội địa quốc gia về cho địa phương cấp tỉnh quản lý.

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng- Ảnh 15.

Tới đây, Ban sẽ kiến nghị Cục Hàng hải và đường thủy nội địa nạo vét luồng lạch đường thủy nội địa quốc gia sông Rào Cái – Gia Hội.

