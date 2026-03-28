Tàu Trung Quốc phát hiện "vùng đặc biệt" giữa Mặt Trăng và Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu Trung Quốc phát hiện "vùng đặc biệt" giữa Mặt Trăng và Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ tàu vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc hé lộ giữa Trái Đất và Mặt Trăng có một "khoang trống" bức xạ bí ẩn.

Theo Live Science, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Robert Wimmer-Schweingruber từ Viện Vật lý thực nghiệm và ứng dụng thuộc Đại học Kiel (Đức) đã phát hiện "vùng lõm" bức xạ khi xem xét dữ liệu từ tàu Hằng Nga 4 của Trung Quốc, hoạt động trên Mặt Trăng từ đầu năm 2019.

"Vùng lõm" này là một khu vực mà biểu đồ thể hiện mức bức xạ trũng xuống đột ngột, tạo thành một "vùng an toàn" vô hình bao phủ một phần bề mặt Mặt Trăng vào thời điểm nhất định trong tháng, vươn cao trong khoảng không gian từ vệ tinh này đến Trái Đất.

Tàu Trung Quốc phát hiện "vùng đặc biệt" giữa Trái Đất và Mặt Trăng - Ảnh 1.

Tàu vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc và chiếc rover Thỏ Ngọc 2 mà nó giải phóng trên Mặt Trăng sau khi đổ bộ - Ảnh: VCG

Trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm nghiên cứu quốc tế cho biết họ đã phân tích dữ liệu mà Hằng Nga 4 thu thập trong 31 chu kỳ Mặt Trăng từ tháng 1-2019 đến tháng 1-2022, tập trung vào các thời điểm yên tĩnh trong chu kỳ Mặt Trời.

Vào lúc đó, bức xạ không gian chủ yếu đến từ các tia vũ trụ thiên hà.

Nhóm nghiên cứu tìm kiếm những thay đổi lặp đi lặp lại trong số lượng proton đo được của Hằng Nga 4 từ các tia này khi Mặt Trăng di chuyển qua các phần khác nhau trong quỹ đạo của nó quanh Trái Đất.

Họ phát hiện ra rằng các proton năng lượng thấp hơn, trong dải từ 9,18 đến 34,14 mega-electron-volt, đã giảm khoảng 20% trong buổi sáng theo giờ địa phương của Mặt Trăng và vào giai đoạn trăng khuyết đầu tháng (trước kỳ trăng tròn).

Vì sự suy giảm này chỉ xuất hiện ở một phần cụ thể, lặp đi lặp lại theo chu kỳ chứ không phải trong mọi lúc, cho thấy giữa Trái Đất và Mặt Trăng có một vùng bức xạ thấp mà Mặt Trăng đi qua vào các thời điểm nhất định.

Nhóm nghiên cứu tin rằng "vùng lõm" bức xạ được tạo nên khi từ trường Trái Đất chặn một số proton. Điều này cho thấy từ trường của Trái Đất có thể ảnh hưởng đến những khoảng cách trong không gian xa hơn so với dự kiến của các nhà khoa học, ngay cả ở những vị trí ngoài đuôi từ trường.

Sự xuất hiện của "vùng lõm" bức xạ cũng bác bỏ giả định trước đây cho rằng các tia vũ trụ thiên hà phân bổ đồng đều trong khoảng không giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Việc tận dụng các vùng bức xạ thấp như vậy sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho các sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng của phi hành gia trong tương lai.

Theo các nhà nghiên cứu, "buổi sáng địa phương" trên Mặt Trăng chính là thời điểm tốt nhất để thực hiện các chuyến du hành, giúp giảm lượng bức xạ tiếp xúc với da khoảng 20% so với mức trung bình, từ đó giúp giảm nguy cơ tổn thương da và ung thư.

Địa điểm đổ bộ tốt nhất sẽ là vùng cực, nơi ánh nắng thường xuyên chiếu rọi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo