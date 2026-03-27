Khoa học

Phát hiện bất ngờ ở Đông Âu làm "rung chuyển" lịch sử loài người

Anh Thư

(NLĐO) - Một loài vượn cổ đã tiến hóa đặc điểm “chỉ có ở loài người” từ 7,2 triệu năm về trước.

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy loài vượn cổ Graecopithecus freybergi đã tiến hóa một đặc điểm cực kỳ quan trọng, khiến nó xứng đáng được coi là loài người đầu tiên trên thế giới.

Câu chuyện càng phức tạp hơn khi hóa thạch của loài này được tìm thấy tại châu Âu, chứ không phải châu Phi, và đã 7,2 triệu năm tuổi.

Phát hiện lạ ở Đông Âu làm "rung chuyển" lịch sử loài người - Ảnh 1.

Graecopithecus freybergi đã tiến hóa đặc điểm mà bấy lâu khoa học nghĩ rằng chỉ có ở loài người - Minh họa AI: Thu Anh

Theo nghiên cứu chấn động vừa được công bố trên tạp chí Paleobiodiversity & Paleoenvironments, Graecopithecus freybergi đã di chuyển trên các thảo nguyên châu Âu 7,2 triệu năm trước bằng hai chân!

Graecopithecus freybergi là một loài vượn đã tuyệt chủng, chỉ nặng khoảng 24 kg, được xác định lần đầu tiên vào giữa thế kỷ XX thông qua một xương hàm dưới hóa thạch ở Hy Lạp.

Đến năm 2012, các nhà khoa học tiếp tục tìm thấy tại di chỉ Azmaka ở Bulgaria một răng tiền hàm. Năm 2026, thêm một chiếc xương đùi lộ ra ở di chỉ này.

Chính chiếc xương đùi này mang lại bằng chứng có thể làm đảo lộn lịch sử loài người, theo nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ nhân loại học David Begun từ Đại học Toronto (Canada).

Phần cổ xương đùi của loài này tương đối dài, nối liền thân xương đùi với đầu xương đùi, sau đó khớp vào hông. Cổ xương đùi dài hơn cho thấy khả năng đi bằng hai chân vì nó cho phép chân cử động tự do hơn.

Từ rất lâu, khoa học vẫn tin rằng khả năng đi bằng 2 chân "kiểu con người" phải rất lâu sau đó mới xuất hiện trên thế giới.

"Bà tổ" của loài người được coi là Lucy, một đại diện của Vượn người phương Nam Australopithecus afarensis, sống vào khoảng 3,2 triệu năm trước và được cho là loài đầu tiên đi bằng 2 chân nhiều hơn là leo trèo.

Nhưng xương đùi của Graecopithecus freybergi cho thấy việc đi thẳng đứng bằng 2 chân của nó là khá thường xuyên, khiến nhóm nghiên cứu đặt nó vào vị trí chuyển tiếp giữa các loài vượn lớn châu Phi và các loài người đi bằng hai chân thường xuyên.

Việc hóa thạch của loài này xuất hiện tại Đông Âu và vùng Địa Trung Hải tiếp tục thách thức giả thuyết "loài người bắt nguồn từ châu Phi".

Với những thay đổi về môi trường và khí hậu thời đó, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng có thể loài cổ đại này đã di chuyển từ vùng Balkan đến châu Phi để tìm môi trường sống thuận lợi, trước khi các dòng dõi sau này - những loài người tiến hóa cao hơn - di chuyển ngược lại thảo nguyên Á - Âu.

Các kết quả này vẫn đang gây tranh cãi trong giới học thuật, vẫn cần thêm bằng chứng để đi đến một lời khẳng định. Nhưng tất cả đủ cho thấy bức tranh về nguồn gốc và lịch sử loài người phức tạp hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.


Sinh vật "tuyệt chủng 6.000 năm" tái xuất ở Đông Nam Á

(NLĐO) - Các khu rừng trên một hòn đảo Thái Bình Dương có thể còn lưu giữ một thế giới động vật cổ đại, nơi các sinh vật bị cho là tuyệt chủng vẫn sống khỏe.

(NLĐO) - Bên trong chòm sao Đại Hùng, một sự kiện khó tin đang xảy ra giữa 2 vật thể "nửa sao, nửa hành tinh".

(NLĐO) - Năm 1971, một tia X khủng khiếp đã "đánh động" vệ tinh Uhuru của NASA, phát ra từ phía một vật thể màu xanh trắng khổng lồ.

