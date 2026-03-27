HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tín hiệu lạ NASA bắt được hơn 50 năm trước "lộ chân tướng"

Anh Thư

(NLĐO) - Năm 1971, một tia X khủng khiếp đã "đánh động" vệ tinh Uhuru của NASA, phát ra từ phía một vật thể màu xanh trắng khổng lồ.

Tia X lạ mà Uhuru của NASA bắt được là một bí ẩn khoa học lớn. Đó là một tín hiệu mang năng lượng cực cao, phát ra từ plasma siêu nóng với nhiệt độ lên tới 150 triệu độ K (độ K = độ C + 273,15 độ).

Các nhà khoa học đã đi tìm nguồn gốc phát ra nó và xác định được đó là một ngôi sao màu xanh trắng khổng lồ loại Be mang tên γ Cas, nằm trong chòm sao Tiên Hậu (Thiên Hậu, Cassiopeia). Nhưng theo các lý thuyết thiên văn được tin cậy, sao Be lại chỉ có thể phát ra được các tia X yếu hơn tới 40 lần so với tia X mà NASA bắt được.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics đã giải mã nghịch lý đó sau hơn 5 thập kỷ.

Tia X lạ NASA bắt được hơn 50 năm trước "lộ chân tướng" - Ảnh 1.

Một ngôi sao lùn trắng ẩn nấp bên cạnh ngôi sao loại Be tên γ Cas mới là thủ phạm tạo ra tia X mà Uhuru của NASA bắt được - Ảnh đò họa: ĐẠI HỌC LIÈGE

"Nhiều nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hết sức để giải mã bí ẩn về γ Cas trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây, nhờ những quan sát có độ chính xác cao của XRISM, chúng ta cuối cùng đã làm được điều đó" - nhà vật lý thiên văn Yaël Nazé từ Đại học Liège (Bỉ) nói với Science Alert.

 XRISM là một kính viễn vọng không gian thế hệ mới do 3 cơ quan vũ trụ của Nhật Bản, châu Âu và Mỹ - JAXA, ESA và NASA - đồng điều hành.

Dữ liệu cho thấy tín hiệu tia X tuân theo một mô hình quỹ đạo, với chu kỳ khoảng 203 ngày. Các phổ cho thấy dấu hiệu của plasma nhiệt độ cao thay đổi vận tốc giữa 3 lần quan sát, theo chuyển động quỹ đạo của sao lùn trắng chứ không phải của sao Be.

"Sự thay đổi này được đo lường với độ tin cậy thống kê cao. Trên thực tế, đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy plasma siêu nóng tạo ra tia X có liên quan đến một vật thể đồng hành nhỏ gọn, chứ không phải chính ngôi sao Be" - tiến sĩ Nazé lập luận.

Điều này có nghĩa là thứ phát ra tia X lạ mà NASA bắt được là một sao lùn trắng - là lõi còn lại của một ngôi sao đã cạn năng lượng và "chết", vốn có kích cỡ chỉ bằng Trái Đất - ẩn nấp bên cạnh gã khổng lồ γ Cas, bị quầng sáng khủng khiếp của ngôi sao xanh trắng này che mờ.

Khi hai ngôi sao quay quanh nhau, lực hấp dẫn do sao lùn trắng đặc tạo ra hút vật chất từ ngôi sao Be xốp.

Vật chất đó được dẫn dọc theo các đường sức từ của sao lùn trắng đến các cực của nó, nơi nó nóng lên khi rơi xuống bầu khí quyển của sao lùn trắng và tạo ra tín hiệu tia X đáng kinh ngạc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo