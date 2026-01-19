HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Chuyến thăm của tàu tuần tra Akitsushima tại Đà Nẵng khẳng định nỗ lực tăng cường hợp tác thực chất giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Ngày 19-1, tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng từ ngày 19 đến 23-1-2026.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng với 60 sĩ quan, thủy thủ đoàn vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; làm việc với Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2; Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đồng thời tham quan một số điểm văn hóa tại địa phương.

Trưởng đoàn phía Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản là Chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Theo đó, các hoạt động trong chuyến thăm tập trung vào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước. Đây được xem là dịp để hai bên tiếp tục củng cố nền tảng hợp tác, hướng đến sự phối hợp hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.

CLIP: Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Theo thông tin công bố trên truyền thông, tàu tuần tra Akitsushima (ký hiệu PLH32) được hạ thủy năm 2012, có chiều dài khoảng 150 m, rộng khoảng 17 m, lượng giãn nước khoảng 6.500 tấn. Tàu có khả năng mang theo cùng lúc 2 máy bay trực thăng, phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, giám sát và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ngoài ra, tàu Akitsushima được trang bị pháo 20 mm và pháo 40 mm. Đây là tàu tuần tra cỡ lớn do hãng IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd) – một doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Nhật Bản – chế tạo và chính thức bàn giao cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào tháng 11-2013.

Tàu Akitsushima chủ yếu được sử dụng trong các nhiệm vụ chống cướp biển, hoạt động ở vùng biển xa và bảo vệ quyền lợi biển của Nhật Bản. Với khả năng mang theo lượng lớn nước ngọt và nhiên liệu tiếp tế, tàu có tầm hoạt động xa và thời gian làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Việc tàu Akitsushima lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến trong chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố trong hợp tác quốc tế về hàng hải, quốc phòng – an ninh, cũng như trong các hoạt động giao lưu, đối ngoại quốc phòng.

Chuyến thăm của tàu tuần tra Akitsushima được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn trên các vùng biển, phù hợp với lợi ích chung của hai quốc gia cũng như của khu vực.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ đón các thủy thủ tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản:

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tàu Akitsushima là một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 5.
Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 6.
Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Hệ thống khí tài, trang thiết bị trên tàu tuần tra Akitsushima

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 8.

60 sĩ quan, thủy thủ trên tàu tuần tra Akitsushima sẽ có nhiều hoạt động giao lưu tại TP Đà Nẵng

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 9.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 10.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 11.

Các thủy thủ tàu tuần tra Akitsushima

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 12.

Sự đón tiếp nồng hậu từ các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Ảnh 13.

Theo kế hoạch, tàu tuần tra Akitsushima sẽ thực hiện các hoạt động giao lưu, huấn luyện tại TP Đà Nẵng cho đến ngày 23-1


