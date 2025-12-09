HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cận cảnh kho khí tài hiện đại của tàu tuần dương Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tàu tuần dương USS Robert Smalls thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 7 – hạm đội tiền phương lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ.

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 1.

Từ ngày 8 đến 11-12, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với gần 2.300 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 của Hải quân Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn sẽ thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại TP Đà Nẵng

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 2.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) thuộc lớp Ticonderoga Wikipedia, được trang bị hệ thống tác chiến Aegis Wikipedia. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên là USS Chancellorsville, theo tên trận chiến Chancellorsville trong nội chiến Mỹ

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 3.

Tháng 3-2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls, theo tên của một người nô lệ đã tự giải thoát mình và những người khác bằng cách điều khiển một con tàu vận tải của Liên minh miền Nam

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 4.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls có chiều dài 173 m, rộng 16,8 m, lượng giãn nước đầy tải là 9.800 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ tua bin khí General Electric LM2500, 2 cánh quạt có thể điều khiển và đảo chiều, 2 bánh lái cùng tốc độ di chuyển 32,5 hải lý/giờ

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 5.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) mang theo tên lửa hành trình Tomahawk; tên lửa phòng không Standard Wikipedia; pháo tự động, vũ khí chống ngầm và cả trực thăng

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 6.

Hạm đội 7 là hạm đội tiền phương lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ, thường xuyên phối hợp với các đồng minh và đối tác nhằm duy trì môi trường Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 7.

Trong phạm vi phụ trách của Hạm đội 7, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm 76 đảm nhiệm triển khai các hoạt động tác chiến viễn chinh, huy động nguồn lực của Hải quân và Thủy quân lục chiến để hỗ trợ ứng phó các tình huống khẩn cấp trong khu vực, từ xử lý khủng hoảng đến thực hiện các chiến dịch tác chiến quy mô lớn

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 8.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại thành phố Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 9.

Với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng – an ninh, giao lưu văn hóa – thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa các lực lượng Hải quân hai bên

Khám phá tàu tuần dương USS Robert Smalls trong chuyến thăm Đà Nẵng của Hải quân Mỹ - Ảnh 10.

Trong thời gian này, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân, giao lưu với các trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

(NLĐO) – Tàu ROKS Hansando cùng 375 sĩ quan, thủy thủ bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

VIDEO: Cận cảnh tàu Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

(NLĐO)- Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp do Trung tá Wallerand Faivre D'Arcier làm Chỉ huy đang có chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 14 đến 19-11.

Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông

(NLĐO) - Hai máy bay thuộc biên chế hải quân Mỹ lần lượt gặp nạn cách nhau chỉ khoảng 30 phút khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên biển Đông.

