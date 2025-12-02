Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Ngày 2-12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc với 375 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Hong Sang Yong làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày (đến 5-12) tại TP Đà Nẵng.

Tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc

Chuyến thăm của thủy thủ đoàn tàu huấn luyện ROKS Hansando tại Đà Nẵng dự kiến kéo dài 4 ngày

CLIP: Tàu huấn luyện ROKS Hansando cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Tham dự lễ đón tàu ROKS Hansando có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu ROKS Hansando sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan hải quân và tham quan các điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV:

Thủy thủ đoàn chào đón khách lên tàu ROKS Hansando

Hệ thống khí tài trên tàu huấn luyện ROKS Hansando