Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tàu ROKS Hansando cùng 375 sĩ quan, thủy thủ bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 2-12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc với 375 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Hong Sang Yong làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày (đến 5-12) tại TP Đà Nẵng.

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chuyến thăm của thủy thủ đoàn tàu huấn luyện ROKS Hansando tại Đà Nẵng dự kiến kéo dài 4 ngày

CLIP: Tàu huấn luyện ROKS Hansando cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Tham dự lễ đón tàu ROKS Hansando có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu ROKS Hansando sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan hải quân và tham quan các điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV:

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thủy thủ đoàn chào đón khách lên tàu ROKS Hansando

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 4.

Hệ thống khí tài trên tàu huấn luyện ROKS Hansando

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 5.

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 6.

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 7.

Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc rạng rỡ trong ngày đầu cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng - Ảnh 8.

Thủy thủ doàn tàu huấn luyện ROKS Hansando rạng rỡ trong ngày đầu tiên cập cảng Tiên Sa

Tin liên quan

VIDEO: Cận cảnh tàu Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

VIDEO: Cận cảnh tàu Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

(NLĐO)- Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp do Trung tá Wallerand Faivre D'Arcier làm Chỉ huy đang có chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 14 đến 19-11.

Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông

(NLĐO) - Hai máy bay thuộc biên chế hải quân Mỹ lần lượt gặp nạn cách nhau chỉ khoảng 30 phút khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên biển Đông.

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam

(NLĐO) - Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đã cập cảng Nhà Rồng- Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại TP HCM từ ngày 22 đến 25-9.

Quân chủng Hải quân Thành phố Đà Nẵng hải quân hàn quốc Đối tác chiến lược toàn diện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo