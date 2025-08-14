HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Hiện trường cho thấy ngổn ngang, taxi công nghệ cùng 2 xe máy bị hư hỏng.

CLIP: Ô tô taxi lao vỉa hè, đâm 2 người.

Sáng 14-8, Công an TP HCM đang điều tra vụ taxi công nghệ lao vỉa hè, đâm 2 người.

Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Hơn 22 giờ khuya 13-8, nam tài xế lái taxi công nghệ biển số TP HCM chạy trên đường Tô Ngọc Vân. Khi đến trước địa chỉ 395 Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình thì bất ngờ lao vỉa hè đâm 2 xe máy cùng 2 người dân đang đứng. Ô tô sau đó lao vào nhà dân rồi bật ngược ra lại.

2 người bị thương được xác định là người đàn ông 30 tuổi và phụ nữ 32 tuổi, được người dân hỗ trợ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Tại hiện đường, 1 xe sinh tố bị bể nát, taxi công nghệ cùng 2 xe máy bị hư hỏng nặng, bàn ghế ngổn ngang.

Công an phường Tam Bình cùng lực lượng CSGT đến hiện trường đưa tài xế về trụ sở làm rõ.

Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM- Ảnh 2.

Hiện trường ngổn ngang.

 

