Taxi tông thủng tường nhà dân ở Hóc Môn

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 23-9, Công an xã Hóc Môn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô taxi tông thủng tường nhà dân.

Tường nhà dân bị thủng một lỗ lớn.

Hơn 9 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô taxi biển số TP HCM chạy trên đường Dương Công Khi. Khi đến đoạn gần giao lộ Dương Công Khi - Song Hành, thuộc xã Hóc Môn thì bất ngờ leo lên vỉa hè, tông sập hàng rào lưới B40 của khu đất trống. Ô tô dừng lại sau khi đã tông mạnh vào tường nhà dân.

Tại hiện trường, tường nhà dân bị thủng một lỗ lớn, gạch đá rơi vãi, ô tô cũng bị hư hỏng, bung túi khí.

Người dân cho hay thời điểm trên, trong xe có tài xế và hai khách. May mắn họ đều không bị thương.

Công an xã Hóc Môn phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.