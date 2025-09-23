Ngày 23-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã mời làm việc ông Mạc Thanh Tuấn (47 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) do lái xe khách đi vào đường cấm.

Tài xế Tuấn tại cơ quan công an.

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân nội dung "xe khách biển số TP HCM đã đi vào làn hỗn hợp (có biển cấm xe khách trên 28 chỗ) tại khu vực Quốc lộ 1 (đoạn trước Đền Tưởng niệm các Vua Hùng), hướng từ Bến xe Miền Đông mới về cầu Đồng Nai lúc 17 giờ 19 phút ngày 20-9.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời tài xế đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, tài xế Tuấn thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cam kết không vi phạm. CSGT lập biên bản tài xế Tuấn lỗi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.