Sức khỏe

Tay chân miệng tăng mạnh, trẻ em chiếm hơn 99% ca mắc

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh tay chân miệng tăng bất thường, chủ yếu ở trẻ nhỏ, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ, ngành, yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát bệnh tay chân miệng trong bối cảnh số ca mắc gia tăng.

Điều trị bệnh nhân tay chân miệng tại cơ sở y tế. Ảnh: Giao Linh

Trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 25.100 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 ca). Khu vực phía Nam chiếm tỉ trọng lớn với hơn 18.000 ca, tương đương 71,9% tổng số ca mắc.

Bệnh chủ yếu ghi nhận ở trẻ dưới 10 tuổi (99,3%), tập trung nhiều nhất ở nhóm 1-5 tuổi (92,7%). Số bệnh nhi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) gia tăng nhanh, xuất hiện nhiều ca nặng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh, tập trung vào truyền thông, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm.

Về truyền thông, các cơ sở y tế đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, website, mạng xã hội, tờ rơi, poster… nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người nhà bệnh nhi, nhân viên y tế, học sinh, sinh viên về tác nhân gây bệnh, đường lây, dấu hiệu nhận biết, biến chứng và biện pháp phòng bệnh.

Các đơn vị cần chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện phân loại, thu dung, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, không để xảy ra ổ dịch trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Tin liên quan

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại phía Nam

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại phía Nam

Sáng nay (29-3), Bộ Y tế dự kiến có buổi làm việc với ngành y tế TP HCM về triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng

Sốt xuất huyết tăng 2,2 lần, tay chân miệng gấp 5 lần

(NLĐO) - Sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh đầu năm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết giám sát, xử lý ổ dịch, hạn chế ca nặng và tử vong.

Dịch tay chân miệng "nóng" trở lại, trẻ nhỏ đối mặt nguy cơ biến chứng nặng

(NLĐO) - Bệnh tay chân miệng tại TPHCM đang gia tăng, số ca mắc tăng hơn 240% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, sự xuất hiện của chủng EV71 dễ gây biến chứng nặng.

