Pháp luật

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng giấu "hàng nóng" trong túi đựng vợt cầu lông

Hải Đường

(NLĐO)- Lực lượng biên phòng ở tỉnh Tây Ninh lập biên bản, tạm giữ tang vật để phục vụ quá trình điều tra.

Ngày 23-10, thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đóng tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) - cho biết vừa bắt giữ đối tượng mang theo súng AK và 6 viên đạn khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Tây Ninh bắt giữ đối tượng giấu súng AK trong túi vợt cầu lông khi xuất cảnh - Ảnh 1.

Tây Ninh bắt giữ đối tượng giấu súng AK trong túi vợt cầu lông khi xuất cảnh - Ảnh 2.

Tây Ninh bắt giữ đối tượng giấu súng AK trong túi vợt cầu lông khi xuất cảnh - Ảnh 3.

Tây Ninh bắt giữ đối tượng giấu súng AK trong túi vợt cầu lông khi xuất cảnh - Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng tại cơ quan biên phòng

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 22-10, tại khu vực kiểm soát cửa khẩu biên phòng Mỹ Quý Tây, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, tổ công tác Cục Phòng, chống ma túy và Tội phạm miền Nam, Công an xã Mỹ Quý và Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi mang theo vũ khí quân dụng khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) đang làm thủ tục xuất cảnh thì có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của Hưng có một túi đựng vợt cầu lông, bên trong cất giấu một khẩu súng AK có kim hoả và một hộp tiếp đạn chứa 6 viên đạn súng AK.

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), là người đi cùng Hưng, đang đứng chờ tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý để cùng xuất cảnh sang Campuchia.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, niêm phong khẩu súng và đạn; đồng thời áp giải Hưng và mời Quân về trụ sở Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Tây Ninh Hưng Yên Bắc Ninh Campuchia
