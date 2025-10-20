HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tây Ninh tiếp nhận nhiều người về từ các khu lừa đảo ở Campuchia

Hải Đường

(NLĐO) – Trong số 15 người được đưa về từ Campuchia, có 3 người nghi bị bán qua biên giới, buộc làm các công việc lừa đảo

Ngày 20-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 15 người (14 nam và 1 nữ) được Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Trapeang Phlong, Campuchia bàn giao.

Tây Ninh tiếp nhận người trở về từ Campuchia bị lừa đảo qua biên giới - Ảnh 1.

Tây Ninh tiếp nhận người trở về từ Campuchia bị lừa đảo qua biên giới - Ảnh 2.

Thủ tục giao - nhận 15 người về từ Campuchia

Qua sàng lọc bước đầu cho thấy có 14 người được phát hiện làm việc trong các khu cờ bạc online từ các tỉnh ở Campuchia. Trong đó, có 6 người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới, 1 trường hợp bị lực lượng chức năng Campuchia bắt, trục xuất vì cư trú trái phép.

Làm việc với ngành chức năng, những công dân này khai nhận qua Campuchia làm việc do được bạn bè giới thiệu thông qua mạng xã hội. Công việc chủ yếu làm trên các "app tình yêu", "sàn chứng khoán quốc tế" hoặc chơi bạc trực tuyến rồi thông qua Zalo tìm kiếm nạn nhân tham gia, rút tiền từ những người Việt.

Đối với 6 người xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát đã xử phạt vi phạm hành chính 4 người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật; 1 người quá thời hiệu xử phạt và 1 người chưa đủ 16 tuổi nên chỉ phạt cảnh cáo.

Cũng theo cơ quan chức năng, các trường hợp tiếp nhận đợt này có 3 người xuất cảnh bằng hộ chiếu nghi là nạn nhân của tội phạm mua, bán người. Ba trường hợp này khai nhận được một người giới thiệu qua Campuchia tìm việc làm, sau đó đến cửa khẩu xuất cảnh bằng hộ chiếu. Khi đến nơi, cả 3 bị những người lạ đưa vào 1 khu casino ở tỉnh Svay Rieng rồi tiếp tục bị bán đến nơi khác, buộc làm các công việc lừa đảo.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận tin báo về tội phạm và đưa 3 người này về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

tỉnh Tây Ninh Bộ đội biên phòng công an tỉnh Campuchia xử phạt vi phạm hành chính xuất cảnh trái phép
