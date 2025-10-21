HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia điều tra vụ công dân Hàn Quốc tử vong trong khách sạn

Hải Hưng

(NLĐO) – Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân một nam công dân Hàn Quốc tử vong trong phòng khách sạn ở TP Sihanoukville – Campuchia.

Thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi được phát hiện khoảng 20 giờ tối 20-10 (giờ địa phương).

Cảnh sát Campuchia ngay sau đó thông báo sự việc cho Đại sứ quán Hàn Quốc. Đại sứ quán Hàn Quốc đã cử một viên chức lãnh sự đến phối hợp tại hiện trường.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21-10 đã có những thông tin bước đầu về cái chết của công dân, theo Yonhap.

Tại hiện trường trong phòng khách sạn ở TP Sihanoukville nhà chức trách tìm thấy hộ chiếu, điện thoại di động và một mảnh giấy được cho là do người đàn ông viết lại.

Công dân Hàn Quốc tử vong bất thường ở Campuchia - Ảnh 2.

Hài cốt sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia đã được đưa về nước hôm 20-10. Ảnh:Chosun Daily

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gần đây có nhiều trường hợp người Hàn Quốc bị đường dây lừa đảo trực tuyến dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng Hàn Quốc, cái chết người này không có dấu hiệu liên quan đến các vụ lừa đảo đó.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ sẽ nhanh chóng hỗ trợ gia đình nạn nhân, bao gồm việc lo hậu sự và các thủ tục liên quan.

Ở diễn biến khác, theo báo Chosun Daily, tro cốt của nam sinh viên Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia đã được đưa về nước hôm 20-10, tức 74 ngày sau khi phát hiện thi thể.

Chuyến bay chở tro cốt nạn nhân hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon lúc 8 giờ 4 phút sáng (giờ địa phương).

Trước đó, lực lượng chức năng Hàn Quốc và Campuchia đã khám nghiệm tử thi chung tại Phnom Penh - Campuchia, xác định trên thi thể có nhiều vết bầm và thương tích ngoài da.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm kéo dài khoảng 3 giờ, thi thể được hỏa táng.

"Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nam sinh viên sẽ được xác định sau khi tiến hành các xét nghiệm, kiểm tra chất gây nghiện và độc chất tại Hàn Quốc, đồng thời tổng hợp kết quả điều tra của cả hai nước" - cảnh sát Hàn Quốc nêu rõ.

Tin liên quan

Điều tra viên, pháp y Hàn Quốc tới Campuchia, Seoul cân nhắc giải pháp "mạnh tay"

Điều tra viên, pháp y Hàn Quốc tới Campuchia, Seoul cân nhắc giải pháp "mạnh tay"

(NLĐO) - Một dự án quốc tế do Hàn Quốc và Liên hợp quốc đồng triển khai nhằm cải thiện quản lý nguồn nước tại Campuchia đã bị tạm dừng.

Hé lộ số tiền tập đoàn Prince gửi ở các ngân hàng Hàn Quốc

(NLĐO) - Hơn 90 tỉ won (tương đương 63 triệu USD) đã được tập đoàn Prince Group cất giữ trong chi nhánh của các ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia.

Câu chuyện từ ngôi chùa lưu giữ thi thể nam sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia

(NLĐO) - Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia phơi bày lỗ hổng hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo và buôn người giữa hai quốc gia.

