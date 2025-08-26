HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tây Ninh chốt số lượng công chức nghỉ việc sau sắp xếp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hiện Tây Ninh vẫn đang tiếp tục xét thêm khoảng hơn 500 trường hợp nộp hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc

Ngày 26-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết đến nay, địa phương này đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định 178 và Nghị định 67 đối với 2.545 trường hợp, tổng kinh phí đã giải quyết trên 1.853 tỉ đồng. "Hiện vẫn còn khoảng 700 trưởng hợp chưa nhận tiền"- ông Trong cho hay.

Theo ông Trong, hiện Tây Ninh vẫn đang tiếp tục xét thêm khoảng hơn 500 trường hợp nộp hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

Tây Ninh chốt số lượng công chức nghỉ việc sau sắp xếp, số tiền hỗ trợ khoảng 3.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Võ Đức Trong (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho Tổng Biên tập Báo Tây Ninh (cũ) và Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh (cũ)

Sau sắp xếp, đối với cấp tỉnh, khối Đảng còn 5 cơ quan chuyên trách gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 2 đơn vị sự nghiệp công lập gồm Báo và Phát thanh, truyền hình Tây Ninh, Trường Chính trị tỉnh.

Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh còn 1 cơ quan chuyên trách là cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Riêng khối chính quyền, hiện còn 15 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

Đối với cấp xã, phường, sau sắp xếp được tinh gọn, các cơ quan chuyên môn thuộc cấp ủy, UBND với số lượng phù hợp, gom gọn các chức năng, nhiệm vụ tương đồng vào cùng một đầu mối quản lý, nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(NLĐO) - HĐND tỉnh cũng đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, mang tính khả thi cao

