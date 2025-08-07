Ngày 7-8, phát biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh còn ghi nhận và biểu dương tinh thần phối hợp, đồng hành, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, mang tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm 2025 đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 9%-9,5% và phấn đấu tăng trưởng hai con số, làm tiền đề cho giai đoạn 2026-2030.

"Những tháng còn lại của năm 2025 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển mới. Với tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, HĐND tỉnh tin tưởng và đề nghị các cấp, các ngành, cử tri cùng chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả giai đoạn 2020-2025" – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Các đại biểu góp ý kiến tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết rất quan trọng đối với tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách, các chế độ chính sách, quy định việc áp dụng các nghị quyết quy phạm pháp luật.