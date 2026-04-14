Thời sự Xã hội

Tây Ninh: Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ khiến tài xế giật mình

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ N2 (Tây Ninh) khiến tài xế giật mình, tưởng thật.

Trên quốc lộ N2 (đoạn qua xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh), những ngày gần đây, người đi đường không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của các "chiến sĩ cảnh sát giao thông" đứng bắn tốc độ ven đường. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người giật mình là đây không phải lực lượng làm nhiệm vụ bằng da bằng thịt mà là hình nộm được dựng với kích thước, trang phục giống hệt cảnh sát giao thông.

Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ khiến tài xế giật mình ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Mô hình cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ N2 có hình dáng, trang phục như thật

Các mô hình được đặt sát lề đường, trong tư thế cầm thiết bị đo tốc độ, khiến không ít tài xế lầm tưởng có tổ công tác đang kiểm tra và lập tức giảm ga. Chỉ khi đến gần, nhiều người mới "ngã ngửa" phát hiện đó là hình nộm bằng nhựa, xốp được tạo hình trông giống như thật.

Chị Xuân Mai (29 tuổi, Tây Ninh) kể lại trải nghiệm: "Nhìn từ xa, tôi cứ tưởng công an đang đứng bắn tốc độ thật nên giật mình giảm tốc ngay. Phải lại gần mới biết là mô hình".

Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ khiến tài xế giật mình ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Người đi đường bất ngờ khi phát hiện mô hình CSGT nhằm nhắc nhở tài xế tuân thủ tốc độ

Sự xuất hiện của các hình nộm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm khá "lạ mắt" nhưng hiệu quả, bởi chỉ cần nhìn thấy từ xa cũng đủ khiến người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, hạn chế phóng nhanh, vượt ẩu.

Không ít người dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ N2 nhận xét, từ khi có mô hình này, tình trạng chạy xe tốc độ cao đã giảm đáng kể, giao thông trật tự hơn trước.

Theo ghi nhận vào sáng 14-4, trên quốc lộ N2, ngoài những vị trí bố trí hình nộm cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh) vẫn triển khai lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bắn tốc độ. Một số tài xế đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm tốc độ ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ khiến tài xế giật mình ở Tây Ninh - Ảnh 3.

CSGT Tây Ninh triển khai làm nhiệm vụ bắn tốc độ

Trung tá Võ Văn Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, cho biết việc kết hợp giữa mô hình cảnh báo trực quan và lực lượng tuần tra thực tế đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định tốc độ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Theo lực lượng chức năng, mô hình này được đánh giá là biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động, tạo hiệu ứng nhắc nhở mạnh, giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được duy trì và có thể nhân rộng tại các tuyến đường thường xảy ra tai nạn nhằm kéo giảm vi phạm tốc độ.

Hình ảnh CSGT Tây Ninh tổng kiểm tra phương tiện vận tải

Hình ảnh CSGT Tây Ninh tổng kiểm tra phương tiện vận tải

(NLĐO)- Tây Ninh triển khai tổng kiểm tra gần 1.900 xe tải, tập trung phát hiện cơi nới thùng, quá tải, hoàn thành trước 30-4

Hình ảnh CSGT Tây Ninh rà quét thiết bị điện tử trên người thi sát hạch lái xe

(NLĐO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh siết chặt công tác sát hạch lái xe, tăng cường rà quét thiết bị điện tử để ngăn chặn gian lận

Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

(NLĐO) - Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường bờ đông sông Lò Gạch Tây Ninh, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân

