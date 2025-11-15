Tin vui về dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua tỉnh Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin vui về dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua tỉnh Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO)- UBND tỉnh Tây Ninh đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư

Sáng 15-11, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết ngành chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai các bước để chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, hiện công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đang được thực hiện, dự kiến phê duyệt trước ngày 31-12.

Tin vui dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua Tây Ninh đã được triển khai - Ảnh 1.

Tin vui dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua Tây Ninh đã được triển khai - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan khảo sát dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua Tây Ninh

Đến nay, 70% chiều dài tuyến (khoảng 55km) đã được bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương; phần còn lại gồm các nút giao sẽ được bàn giao trong tháng 11.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch các khu tái định cư và khảo sát mỏ vật liệu phục vụ dự án cũng đang được hoàn thiện.

"Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị và triển khai dự án diễn ra đúng tiến độ, không phát sinh khó khăn, vướng mắc đáng kể. Việc sớm triển khai và hoàn thành tuyến Vành đai 4 sẽ góp phần quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và tạo động lực tăng trưởng mới cho Tây Ninh trong giai đoạn tới" – ông Chương thông tin.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220 ngày 27-6-2025, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 159,31km, chia thành 10 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 120.413 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 29.688 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 40.093 tỉ đồng và vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 50.632 tỉ đồng.

Dự án được triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2029. Tuyến đường có quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h; 2 bên có đường song hành tối thiểu 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Riêng đoạn tuyến qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài 74,5km (trong tổng số 78,3km của đoạn Tây Ninh – TP HCM).

UBND tỉnh Tây Ninh được giao làm cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền của 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1-4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên (đầu tư công), tổng mức đầu tư 24.972 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2-4: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TP HCM – Trung Lương (PPP, hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư 20.485 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2-5: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ cao tốc TP HCM – Trung Lương đến cảng Hiệp Phước (PPP, hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư 22.813 tỉ đồng.

Tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí cho phần việc của Tây Ninh là 39.556 tỉ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 29.668 tỉ đồng (75%), tỉnh Tây Ninh đối ứng 9.888 tỉ đồng (25%), phần vốn nhà đầu tư huy động là 28.714 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, cũng đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư, phê duyệt tim tuyến, chủ trương và phạm vi giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1-4. UBND tỉnh đã thống nhất vị trí, quy mô 6 khu tái định cư tại Hòa Khánh, Đức Huệ, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập.


Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 13-11: “Sốc” khi giải đặc biệt 3 ngày liên tiếp "nổ" ở Tây Ninh

Xổ số miền Nam ngày 13-11: “Sốc” khi giải đặc biệt 3 ngày liên tiếp "nổ" ở Tây Ninh

(NLĐO) – Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ngày 13-11 đã xác định khách hàng ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục trúng giải đặc biệt

Công an Tây Ninh "đột kích" căn nhà hoang, tóm gọn 43 đối tượng đánh bạc

(NLĐO)- Đối tượng cầm đầu trong vụ công an vây bắt 43 đối tượng trong căn nhà hoang ở Tây Ninh được xác định là Phan Thành Trương.

Tây Ninh: Ra mắt mô hình “Con nuôi công an xã” ở Mỹ An

(NLĐO)- Công an xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đã chủ động khảo sát và nhận đỡ đầu 2 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

tỉnh Tây Ninh Phát triển kinh tế Đông Nam Bộ vùng Đông Nam bộ đường vành đai vành đai 4 Tây Nam Bộ đường Vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo