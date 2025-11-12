Tây Ninh: Ra mắt mô hình “Con nuôi công an xã” ở Mỹ An

Ngày 12-11, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh cho biết thực hiện chủ trương nhân văn của Bộ Công an về việc triển khai mô hình "Con nuôi công an xã" trong lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Mỹ An đã chủ động khảo sát và nhận đỡ đầu 2 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đó là em Dương Nguyễn Huyền Trang (SN 2013), hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Mỹ An.

Công an xã Mỹ An tổ chức lễ ra mắt mô hình "Con nuôi công an xã" và trao quà cho em Trang, em Ẩn và các em học sinh khác.

Em Trang sinh sống cùng chị ruột tại ấp 1, xã Mỹ An. Gia đình em thuộc diện rất khó khăn, không có đất canh tác. Cha em đã mất, mẹ phải đi làm thuê ở TP HCM, vài tháng mới về thăm nhà một lần.

Chị gái em Trang hiện là công nhân, dùng tiền lương ít ỏi để lo cho cả 2 chị em. Hai chị em đang sinh sống trong căn nhà khoảng 50m2. Em Trang thuộc diện "Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" cần được hỗ trợ.

Còn em Nguyễn Huỳnh Ngọc Ẩn (SN 2012), đang theo học lớp 8 tại Trường THCS Mỹ An. Gia đình em cũng thuộc diện rất khó khăn do không có đất canh tác, sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ, xuống cấp.

Mẹ em Ẩn hiện không có nghề nghiệp ổn định, ở nhà chăm sóc bà ngoại của Ẩn đang bệnh nằm một chỗ.

Cha em Ẩn làm công nhân và không ở chung với gia đình. Ẩn cũng thuộc diện "Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" cần được giúp đỡ.

Bà Bùi Thị Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An, cho biết dù gia đình rất khó khăn nhưng các em luôn cố gắng trong học tập, hàng năm đều đạt kết quả từ khá giỏi trở lên. Các em đều được các thầy cô và các bạn thương yêu, quý mến, hỗ trợ những lúc khó khăn.

Theo trung tá Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng Công an xã Mỹ An, mô hình "Con nuôi công an xã" không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa vững chắc, nâng đỡ các em về tinh thần, giúp các em có động lực vươn lên trong cuộc sống. Mô hình sẽ được thực hiện đến khi 2 em đủ 18 tuổi.

Việc triển khai Mô hình "Con nuôi công an xã" tại Mỹ An là một hành động thiết thực, thể hiện rõ nét tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" và "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" của lực lượng công an cơ sở.

Sáng kiến này đã nhận được sự đồng tình cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng người dân, củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày 11-11, tại buổi ra mắt mô hình "Con nuôi công an xã", Công an xã Mỹ An đã trao quà cho em Trang và em Ẩn. Mỗi phần quà gồm: 1 chiếc xe đạp, 40 quyển tập, 1 ba lô và 500.000 đồng tiền mặt.

DIịp này, Đoàn Thanh niên xã triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường", trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà gồm 20 quyển tập và 500.000 đồng tiền mặt.