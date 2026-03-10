HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tây Ninh kiểm tra 252 cửa hàng xăng dầu

Hải Đường

(NLĐO) – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp găm xăng dầu, tạo khan hiếm giả

Ngày 10-3, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết vừa hoàn tất báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo chỉ đạo của Sở Công Thương về việc tăng cường kiểm soát trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp.

Tây Ninh kiểm tra 252 cửa hàng xăng dầu , xử lý nghiêm vi phạm găm hàng - Ảnh 1.

Lực lượng Chi cục quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình đối với 252 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, lực lượng chức năng đã ghi nhận 6 trường hợp hoạt động hoặc không còn hàng từ tháng 7-2025 đến 11-2025.

Riêng một công ty TNHH xăng dầu ở phường Gò Dầu, tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang trong tình trạng hết xăng. Qua xác minh, đơn vị này đã đặt hàng và chuyển tiền cho thương nhân đầu mối, dự kiến sẽ được cung ứng hàng trong ngày 10-3.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ tiếp tục bám sát tình hình, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho người tiêu dùng và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, tạo khan hiếm giả.

Tin liên quan

Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

(NLĐO)- Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường chống buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường chịu tác động của xung đột tại Trung Đông.

Khởi tố giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu

(NLĐO) - Một giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Giá xăng dầu tăng mạnh: Doanh nghiệp gấp rút tối ưu chi phí

Không ít doanh nghiệp cho hay đang tìm cách tối ưu chi phí, giữ giá ở mức hợp lý nhất có thể

tỉnh Tây Ninh nhập khẩu xăng dầu quản lý thị trường cửa hàng xăng dầu kinh doanh xăng dầu
    Thông báo