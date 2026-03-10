HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Minh Chiến

(NLĐO)- Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường chống buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường chịu tác động của xung đột tại Trung Đông.

Ngày 10-3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này vừa yêu cầu Chi cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục Hải quan các khu vực tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

- Ảnh 1.

Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường chống buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường chịu tác động của xung đột tại Trung Đông (Ảnh minh hoạ)

Theo Cục Hải quan, trong thời gian gần đây, xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng. 

Đặc biệt thời gian gần đầy khi giá xăng dầu của Việt Nam (giá xăng A95 niêm yết ngày 9-3 là 27.047 đồng/lít) thấp hơn giá xăng A95 của Campuchia (31.000 đồng/lít), Lào (39.000 đồng/lít) xuất hiện tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng dầu.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu.

Đồng thời theo dõi, nắm bắt chênh lệch giá bán xăng dầu thị trường Việt Nam với các nước có chung đường biên giới để chủ động dự báo, đánh giá tình hình, nắm bắt và có phương án phòng ngừa từ sớm các xu hướng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Cục Hải quan cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới (đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp với Lào, Campuchia) và trên các vùng biển.

Ngoài ra, các cơ quan hải quan địa phương cần kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối với phương tiện xuất cảnh (bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường biển), đặc biệt là các phương tiện có bồn, bể, gia cố các thùng, hầm có thể chứa xăng dầu; hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển, hoạt động tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vận chuyển xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...

Theo yêu cầu của Cục Hải quan, lực lượng hải quan cần phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển với các lực lượng chức năng chống buôn lậu (biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường...) và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới.

Ngoài ra, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất xăng dầu; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường đảm bảo an ninh năng lượng.

