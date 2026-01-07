HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tây Ninh: Một phụ nữ nghi bị tưới xăng lên người rồi phóng hỏa

Hải Đường

(NLĐO) - Cả hai nạn nhân ở Tây Ninh nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng nặng, cần được theo dõi và điều trị tích cực

Sáng 7-1, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ cháy tại phường Long Hoa khiến 2 người bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tây Ninh: Nghi tưới xăng lên người phụ nữ rồi phóng hỏa khiến 2 người nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-1, Công an phường Long Hoa tiếp nhận thông tin có vụ cháy tại một căn nhà trên đường số 13, khu phố Trường Đức. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên ông N.M.N (57 tuổi; ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D. (52 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Hậu quả, cả ông N. và bà D. đều bị bỏng nặng, được người dân tại hiện trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch, cần được theo dõi và điều trị tích cực.


Điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà

Điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà

(NLĐO) - Vụ cháy có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái căn nhà kiên cố, gây thiệt hại khá lớn

Nghi án người đàn ông phóng hỏa đốt ô tô rồi tự thiêu

(NLĐO)- Công an ở Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nghi phóng hỏa đốt ô tô rồi tự thiêu xảy ra trên địa bàn xã Như Xuân.

Xét xử người đàn ông đổ xăng vào quán cà phê phóng hỏa làm 11 người tử vong

(NLĐO)- Mua xăng đổ vào quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong, Cao Văn Hùng hầu toà.

Tây Ninh phóng hỏa cháy
