Tây Ninh ngăn kịp thời 1 thiếu niên ở Đồng Nai suýt bị lừa sang Campuchia

Ngày 14-12, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã liên hệ với gia đình N.H.P. (SN 2008; thường trú tại xã Phú Bình, tỉnh Đồng Nai) để thông báo sự việc và phối hợp để gia đình đến đón P. về nhà an toàn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội.

Công an liên hệ gia đình đến đón N.H.P. về nhà an toàn

Trước đó, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 13-12, Công an xã Bến Cầu tiếp nhận tin báo của người dân về một trường hợp có dấu hiệu bị kẻ xấu lừa đảo xuất cảnh trái phép qua Campuchia tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Cầu đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó, phát hiện P. đang chờ người đến đón để đưa sang Campuchia "làm việc".

Qua làm việc ban đầu, P. cho biết đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm và được một đối tượng không rõ lai lịch giới thiệu công việc tại Campuchia.

Đối tượng này hướng dẫn P. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để xuất cảnh trái phép. Sau khi được lực lượng Công an xã Bến Cầu giải thích, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động trái phép, P. mới nhận thức được việc mình có nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm việc làm trên không gian mạng; tuyệt đối không tin theo các lời mời chào "việc nhẹ lương cao", xuất cảnh không cần giấy tờ, không qua cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được hỗ trợ, xử lý.