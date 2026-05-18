Tây Ninh phát cảnh báo khẩn vì cá sấu xuất hiện

Tối 18-5, UBND xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo về việc phát hiện cá sấu trên địa bàn.

Chính quyền xã Thạnh Hóa thông báo khẩn về cá sấu xuất hiện trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa bất ngờ phát hiện một con cá sấu lớn xuất hiện trên tuyến đường nhựa Bắc Đông cũ. Khu vực này nằm rất gần trường Tiểu học và THCS Thạnh An.

Qua quan sát của người dân, con cá sấu này có chiều dài khoảng 1,5m, trọng lượng ước tính từ 25 - 30 kg. Ngay khi phát hiện có bóng dáng con người, cá sấu đã nhanh chóng di chuyển và lặn xuống kênh Bắc Đông cũ.

Trước tình huống nguy hiểm trên, UBND xã Thạnh Hóa đề nghị người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực lân cận kênh Bắc Đông cũ, cần hết sức cảnh giác.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho trẻ em đến gần hoặc bơi lội dưới lòng kênh trong thời điểm này.

Hiện, lực lượng chức năng xã Thạnh Hóa đang khẩn trương triển khai các biện pháp để tổ chức vây bắt, xử lý triệt để con cá sấu này, tránh nguy cơ tấn công con người.

Đồng thời, UBND xã cũng thông báo nếu phát hiện dấu vết hoặc vị trí của con cá sấu, người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng qua các số điện thoại của Phòng Kinh tế xã Thạnh Hóa (02723.857.116) hoặc Công an xã Thạnh Hóa (02723.857.173).