Thời sự

Tây Ninh phát cảnh báo khẩn vì cá sấu xuất hiện

Hải Đường

(NLĐO) - UBND xã ở Tây Ninh thông báo nếu phát hiện dấu vết hoặc vị trí của con cá sấu, người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng

Tối 18-5, UBND xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo về việc phát hiện cá sấu trên địa bàn.

Thông báo khẩn việc cá sấu xuất hiện ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Chính quyền xã Thạnh Hóa thông báo khẩn về cá sấu xuất hiện trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa bất ngờ phát hiện một con cá sấu lớn xuất hiện trên tuyến đường nhựa Bắc Đông cũ. Khu vực này nằm rất gần trường Tiểu học và THCS Thạnh An.

Qua quan sát của người dân, con cá sấu này có chiều dài khoảng 1,5m, trọng lượng ước tính từ 25 - 30 kg. Ngay khi phát hiện có bóng dáng con người, cá sấu đã nhanh chóng di chuyển và lặn xuống kênh Bắc Đông cũ.

Trước tình huống nguy hiểm trên, UBND xã Thạnh Hóa đề nghị người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực lân cận kênh Bắc Đông cũ, cần hết sức cảnh giác. 

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho trẻ em đến gần hoặc bơi lội dưới lòng kênh trong thời điểm này.

Hiện, lực lượng chức năng xã Thạnh Hóa đang khẩn trương triển khai các biện pháp để tổ chức vây bắt, xử lý triệt để con cá sấu này, tránh nguy cơ tấn công con người.

Đồng thời, UBND xã cũng thông báo nếu phát hiện dấu vết hoặc vị trí của con cá sấu, người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng qua các số điện thoại của Phòng Kinh tế xã Thạnh Hóa (02723.857.116) hoặc Công an xã Thạnh Hóa (02723.857.173).

Tin liên quan

VIDEO: Cảnh sát treo mình trên sông đầy cá sấu để tìm thi thể doanh nhân ở Nam Phi

VIDEO: Cảnh sát treo mình trên sông đầy cá sấu để tìm thi thể doanh nhân ở Nam Phi

(NLĐO) - Một sĩ quan cảnh sát Nam Phi vừa thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm khi treo mình từ trực thăng xuống dòng sông đầy cá sấu để thu hồi thi thể một nạn nhân.

Tập thể dục, phát hiện 2 cá sấu nặng cả trăm ký trên sông

(NLĐO) - Hai cha con trình báo với lực lượng chức năng, trong lúc đi tập thể dục phát hiện hai con cá sấu nổi lên mặt nước khiến người dân hoang mang.

Bất ngờ phát hiện cá sấu nặng 50 kg lạc vào kênh mương nội đồng

(NLĐO)- Công an xã Đường Hoa (Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ được một con cá sấu nước ngọt nguy hiểm nặng 50 kg tại khu vực kênh mương thuộc thôn Quảng Sơn 4

