VIDEO: Cảnh sát treo mình trên sông đầy cá sấu để tìm thi thể doanh nhân ở Nam Phi

Tờ The Telegraph ngày 4-5 đưa tin lực lượng chức năng Nam Phi đã hoàn tất việc thu hồi phần thi thể bên trong một con cá sấu tại sông Komati, phía Đông Bắc nước này.

Chiến dịch được cảnh sát mô tả là "cực kỳ nguy hiểm và phức tạp", diễn ra sau vụ mất tích của một doanh nhân 59 tuổi không rõ danh tính tại khu vực này vào tuần trước.

Đại úy Johan "Pottie" Potgieter, chỉ huy một đơn vị lặn của lực lượng cảnh sát, đã trực tiếp treo mình trên sợi dây thừng từ trực thăng để tiếp cận con vật.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ông buộc dây vào con cá sấu đã được tiêm thuốc an tử để trực thăng kéo cả hai rời khỏi khu vực. "Tiếp cận phía đầu nhọn của một con cá sấu không bao giờ là vị trí tốt nhất" - ông Potgieter chia sẻ trên trang tin News24.

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Mpumalanga, nạn nhân mất tích sau khi xe của ông bị kẹt trong lúc cố băng qua một cây cầu thấp giữa nước lũ.

Trả lời đài truyền hình quốc gia SABC, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Mpumalanga, Đại tá Mavela Masondo cho biết khi cảnh sát đến hiện trường, chiếc xe đã trống không, dẫn đến nghi vấn nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi.

Trong quá trình tìm kiếm bằng flycam và trực thăng, lực lượng chức năng phát hiện một con cá sấu có biểu hiện bất thường trên đảo nhỏ. Ông Potgieter nói với News24 rằng con vật có chiếc bụng căng tròn và không hề di chuyển dù có tiếng ồn lớn từ động cơ.

Con cá sấu dài khoảng 4,5m và nặng 500 kg này được đưa đến Công viên Quốc gia Kruger để giải phẫu.

Tại đây, các chuyên gia tìm thấy phần thi thể người cùng 6 loại giày khác nhau trong dạ dày con vật.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân.

Quyền Cảnh sát trưởng Nam Phi, Trung tướng Puleng Dimpane, ca ngợi hành động của ông Potgieter là dũng cảm và vượt xa nhiệm vụ thông thường để phục vụ nhân dân trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.