Quốc tế

VIDEO: Cảnh sát treo mình trên sông đầy cá sấu để tìm thi thể doanh nhân ở Nam Phi

Thu Hương

(NLĐO) - Một sĩ quan cảnh sát Nam Phi vừa thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm khi treo mình từ trực thăng xuống dòng sông đầy cá sấu để thu hồi thi thể một nạn nhân.

Tờ The Telegraph ngày 4-5 đưa tin lực lượng chức năng Nam Phi đã hoàn tất việc thu hồi phần thi thể bên trong một con cá sấu tại sông Komati, phía Đông Bắc nước này. 

Chiến dịch được cảnh sát mô tả là "cực kỳ nguy hiểm và phức tạp", diễn ra sau vụ mất tích của một doanh nhân 59 tuổi không rõ danh tính tại khu vực này vào tuần trước.

Đại úy Johan "Pottie" Potgieter, chỉ huy một đơn vị lặn của lực lượng cảnh sát, đã trực tiếp treo mình trên sợi dây thừng từ trực thăng để tiếp cận con vật. 

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ông buộc dây vào con cá sấu đã được tiêm thuốc an tử để trực thăng kéo cả hai rời khỏi khu vực. "Tiếp cận phía đầu nhọn của một con cá sấu không bao giờ là vị trí tốt nhất" - ông Potgieter chia sẻ trên trang tin News24.

Cảnh sát treo mình trên sông đầy cá sấu để tìm thi thể doanh nhân - Ảnh 1.

Cảnh sát đã dùng dây thừng để cố định con cá sấu.

Cảnh sát Nam Phi chuyển con cá sấu nghi ăn thịt người đi. Nguồn: X

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Mpumalanga, nạn nhân mất tích sau khi xe của ông bị kẹt trong lúc cố băng qua một cây cầu thấp giữa nước lũ. 

Trả lời đài truyền hình quốc gia SABC, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Mpumalanga, Đại tá Mavela Masondo cho biết khi cảnh sát đến hiện trường, chiếc xe đã trống không, dẫn đến nghi vấn nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi.

Trong quá trình tìm kiếm bằng flycam và trực thăng, lực lượng chức năng phát hiện một con cá sấu có biểu hiện bất thường trên đảo nhỏ. Ông Potgieter nói với News24 rằng con vật có chiếc bụng căng tròn và không hề di chuyển dù có tiếng ồn lớn từ động cơ. 

Con cá sấu dài khoảng 4,5m và nặng 500 kg này được đưa đến Công viên Quốc gia Kruger để giải phẫu.

Tại đây, các chuyên gia tìm thấy phần thi thể người cùng 6 loại giày khác nhau trong dạ dày con vật. 

Cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân. 

Cảnh sát treo mình trên sông đầy cá sấu để tìm thi thể doanh nhân - Ảnh 2.

Sĩ quan cảnh sát đã được trực thăng vận chuyển để di dời con cá sấu nghi ăn thịt người ra khỏi hiện trường.

Quyền Cảnh sát trưởng Nam Phi, Trung tướng Puleng Dimpane, ca ngợi hành động của ông Potgieter là dũng cảm và vượt xa nhiệm vụ thông thường để phục vụ nhân dân trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Ba hành khách tử vong do virus hiếm, tàu du lịch 150 người mắc kẹt giữa Đại Tây Dương

(NLĐO) - Vụ bùng phát dịch bệnh nghi do virus Hanta hiếm gặp đã xảy ra trên một tàu du lịch của Hà Lan đang trên hành trình khám phá vùng cực.

Với bà Ren, sức hút chính của trung tâm chăm sóc người cao tuổi thông minh tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc là thức ăn.

(NLĐO) - Một khoảnh khắc khó tin mà có thật đang khiến dân mạng thích thú: Đoạn video ghi lại cảnh một chú chó… lái mô tô nước lan truyền với tốc độ chóng mặt.

