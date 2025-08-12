HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng

Bài và ảnh: Thanh Thảo

(NLĐO) - Các dự án Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông

UBND tỉnh Tây Ninh đang đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách Trung ương và nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện nhiều dự án phòng, chống xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

Danh sách 11 dự án chống sạt lở

Theo đề xuất của UBND tỉnh Tây Ninh, tổng mức hỗ trợ gần 4.000 tỉ đồng gồm: Dự án kè bờ Tây kênh Nước Mặn (xã Tân Lân) có chiều dài khoảng 1,8 km với kinh phí đầu tư dự kiến 300 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 250 tỉ đồng.

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng- Ảnh 1.

Tây Ninh kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát mặn trên sông Vàm Cỏ để chủ động trong việc ngăn mặn xâm nhập

Dự án kè sông Bảo Định (đoạn từ đường Võ Văn Môn đến ranh tỉnh Đồng Tháp) phường Tân An, có chiều dài hơn 5,354 km với tổng mức đầu tư dự kiến 968 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 653 tỉ đồng; kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe đến kênh Vành đai), chiều dài 1,003 km, tổng mức đầu tư dự kiến 210 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỉ đồng.

Dự án xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc khu vực xã Cần Giuộc, chiều dài 620 m, tổng mức đầu tư dự kiến 173 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 152 tỉ đồng; dự án kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ cầu mới Tân An đến cống Rạch Chanh), chiều dài 5,65 km, tổng mức đầu tư dự kiến 821 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 619 tỉ đồng.

Dự án kè chống sạt lở bờ kênh Thủ Thừa (đoạn 1 từ kênh Bà Báng đến kênh Bo Bo; đoạn 2 từ cầu Kênh Thủ Thừa đến cống Ông Trọng), chiều dài 2,552 km, tổng mức đầu tư dự kiến 340 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 300 tỉ đồng.

Dự án kè chống sạt lở bảo vệ phường Kiến Tường (đoạn còn lại), chiều dài 4,4 km, tổng mức đầu tư dự kiến 437 tỉ đồng, kiến nghị Trung hỗ trợ 393 tỉ đồng; dự án kè bảo vệ khu dân cư bờ Bắc sông Vàm Cỏ Tây, Mộc Hóa chiều dài 1,2 km, tổng mức đầu tư dự kiến 144 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 110 tỉ đồng.

Kè chống sạt lở bờ sông Tầm Vu (đoạn từ cầu Ông Khối đến cầu Tầm Vu 2), chiều dài 2,44 km, tổng mức đầu tư dự kiến 268 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỉ đồng; dự án kè chống sạt lở bờ Nam sông Vàm Cỏ Tây (đoạn qua Chùa Nổi) chiều dài 2,0 km, tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 300 tỉ đồng.

Kênh Dương Văn Dương đến cầu Cái Tôm và dự án Kè chống sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương chiều dài 10,39 km, với tổng mức đầu tư 1.057 tỉ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 800 tỉ đồng.

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngoài các dự án chống sạt lở, Tây Ninh cũng kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện hai công trình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn gồm: Đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát mặn trên sông Vàm Cỏ để chủ động trong việc ngăn mặn xâm nhập vào hai nhánh sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây; xây dựng hồ chứa nước ngọt Thạnh An nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô.

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng- Ảnh 2.

Các dự án tạo thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn, xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông

Việc thực hiện các dự án trên sẽ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông. Từ đó, giúp bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng cho người dân trong vùng ảnh hưởng; tạo thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Võ Minh Thành, cùng với các dự án đang đề xuất trên và những dự án đã và đang thực hiện, các cấp, ngành trong tỉnh cũng tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô; bố trí lịch thời vụ phù hợp với dự báo tình hình nguồn nước, thời tiết; tổ chức rà soát, nạo vét kênh mương tưới tiêu nước; theo dõi chặt chẽ, cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở,…

Từ đó, góp phần hỗ trợ, tạo thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn, xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông.

Tây Ninh bố trí trên 1.550 tỉ đồng cho 25 dự án thủy lợi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến triển khai 25 dự án thủy lợi từ nguồn vốn đầu tư công, tổng kinh phí khoảng 1.553 tỉ đồng gồm 630 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, 517,2 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và khoảng 406 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA.


tỉnh Tây Ninh xâm nhập mặn vốn đầu tư công dự án thủy lợi vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp
