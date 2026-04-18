Kinh tế

Tây Ninh sẽ đón hàng chục ngàn lao động đến 3 “siêu dự án” hàng ngàn tỉ đồng

Hải Đường

(NLĐO) - Lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất thép Hòa Phát Long An ở Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, tỉnh Tây Ninh diễn ra vào hôm nay, 18- 4.

Sáng 18-4, ông Trương Thanh Liêm - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh - cho biết hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), tỉnh Tây Ninh sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn với tổng vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

"Đây không chỉ là những công trình chào mừng lễ lớn mà còn mở ra cơ hội việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương" - ông Liêm nhấn mạnh.

Hướng tới lễ 30-4, Tây Ninh khởi công, khánh thành 3 “siêu dự án” hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An sẽ được tổ chức vào ngày 18-4

Mở đầu cho chuỗi sự kiện đầy ý nghĩa này là lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất thép Hòa Phát Long An (Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng) vào hôm nay, 18- 4.

Với quy mô hơn 14,6 ha và có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, nhà máy được kỳ vọng là "đầu tàu" mới trong ngành công nghiệp phụ trợ.

Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc nhà máy Sản xuất thép Hòa Phát Long An, phấn khởi cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng vận hành hệ thống dây chuyền hiện đại nhất để cung ứng ra thị trường 446.000 tấn ống thép và 400.000 tấn tôn mạ mỗi năm. Quan trọng hơn, nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết bài toán việc làm ổn định cho lượng lớn lao động tại chỗ".

Tiếp nối khí thế khởi sắc, ngày 28-4, dự án Khu nhà xưởng cho thuê Kizuna 5 (Khu Công nghiệp Tân Kim, xã Cần Giuộc) với số vốn hơn 1.717 tỉ đồng sẽ chính thức khởi công.

Đây là mô hình nhà xưởng dịch vụ hiện đại, "trải thảm đỏ" đón các nhà đầu tư vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp FDI.

Đặc biệt, "cú hích" lớn nhất trong dịp này là dự án Nhà xưởng cao tầng tại Khu Công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, xã Tân Lân với tổng mức đầu tư lên đến 3.600 tỉ đồng, sẽ khởi công vào ngày 29-4.

Hướng tới lễ 30-4, Tây Ninh khởi công, khánh thành 3 “siêu dự án” hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Khu nhà xưởng cho thuê Kizuna 5 tại Khu công nghiệp Tân Kim, xã Cần Giuộc

Với diện tích sử dụng đất hơn 22 ha, dự án hướng tới hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tích hợp kho bãi và văn phòng điều hành chuyên nghiệp.

Hướng tới lễ 30-4, Tây Ninh khởi công, khánh thành 3 “siêu dự án” hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh 3.

Phối cảnh dự án Nhà xưởng cao tầng tại Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, xã Tân Lân

Theo ông Nguyễn Hữu Thức, Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, việc chọn thời điểm khởi công vào dịp lễ kỷ niệm 30-4 mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Qua đó, thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc biến vùng đất giàu truyền thống cách mạng thành tâm điểm phát triển công nghiệp năng động.

Dự án Nhà máy thép Hòa Phát Long An tại Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Cang

(NLĐO) - Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km.

Tây Ninh chi hơn 24 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, địa phương đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với tổng kinh phí hơn 24,2 tỉ đồng.

Thành lập nghiệp đoàn bán vé số dạo ở Tây Ninh

(NLĐO) - Nghiệp đoàn bán vé số phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh được thành lập ban đầu có 50 thành viên là những người hành nghề bán vé số dạo.

