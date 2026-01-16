HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Tây Ninh thông tin về sự kiện đặc sắc sắp diễn ra ở núi Bà Đen

Hải Đường

(NLĐO) - Núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh được xem là "nóc nhà Nam bộ", là một trong những điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu của khu vực

Ban Tổ chức Hội xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm mới.

Tây Ninh thông tin về Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 - Ảnh 1.

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen 2026 sẽ có màn bắn pháo hoa

Theo đó, Hội Xuân núi Bà Đen năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17-2 đến hết ngày 18-3 (tức từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Đây là sự kiện thường niên, không chỉ nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của địa phương mà còn là điểm nhấn khẳng định vị thế của núi Bà Đen – một trong những điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu khu vực Nam Bộ.

Sự kiện được mong chờ nhất là lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh năm 2026". Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 18 giờ ngày 20-2 (mùng 4 Tết) tại quảng trường đối diện nhà ga cáp treo Bà Đen.

Điểm khác biệt của năm nay là sự đầu tư công phu về mặt thị giác. Sau nghi thức đánh trống khai hội, du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp và tầm cao sẽ thắp sáng không gian kỳ ảo của "nóc nhà Nam Bộ", được kỳ vọng tạo nên khởi đầu may mắn và hân hoan cho người dân, du khách.

Hội Xuân núi Bà Đen 2026 không chỉ là hoạt động vui chơi, chiêm bái mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là dịp để tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống hướng về các sự kiện lớn của đất nước.

Thông qua hội xuân, địa phương kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Tây Ninh – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại", góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh nhà đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tin liên quan

Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

(NLĐO) - Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24K, cao 7,2 m, uy nghi giữa đỉnh núi Bà Đen, tạo không gian hùng vĩ, gây ấn tượng mạnh

“Giải mã” sắc vàng của Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên núi Bà Đen

Những ngày đầu năm 2026, du khách được chiêm bái Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen với sắc vàng lấp lánh của Tượng Phật và thác Ưu đàm.

Cứu hộ kịp thời 3 du khách gặp sự cố khi leo núi Bà Đen đầu năm

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày đầu năm 2026, lực lượng cứu hộ núi Bà Đen đã hỗ trợ 3 du khách bị kiệt sức, mất nước, lạc đường khi leo núi.

