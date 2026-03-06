HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe

Hải Đường

(NLĐO) – Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hồi, đăng ký và quản lý phương tiện giao thông

Chiều 6-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tổ chức tiêu hủy số lượng lớn phôi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe bị thu hồi, tồn đọng trong kho quản lý nhiều năm qua.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70 . 000 Phôi đăng ký xe , nâng cao quản lý giao thông - Ảnh 1.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70 . 000 Phôi đăng ký xe , nâng cao quản lý giao thông - Ảnh 2.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70 . 000 Phôi đăng ký xe , nâng cao quản lý giao thông - Ảnh 3.

Đốt cháy hoàn toàn số lượng phôi

Theo đó, hội đồng tiêu hủy đã tiến hành kiểm kê và tiêu hủy tổng cộng 70.958 phôi chứng nhận đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng…

Bên cạnh đó, 3.049 bộ biển số xe bị thu hồi cũng được đưa vào diện tiêu hủy đợt này, trong đó có 2.693 biển số ô tô và 356 biển số mô tô các loại.

Để đảm bảo đúng quy định và tuyệt đối không để các vật dụng này bị tái sử dụng trái phép, hội đồng tiêu hủy đã thực hiện bằng các hình thức: Đốt cháy hoàn toàn số lượng phôi; sử dụng máy cắt đôi tại vị trí dấu dập nổi biển hiệu.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hồi, đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn. Qua đó, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời làm sạch kho lưu trữ để phục vụ tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70 . 000 Phôi đăng ký xe , nâng cao quản lý giao thông - Ảnh 4.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70 . 000 Phôi đăng ký xe , nâng cao quản lý giao thông - Ảnh 5.

Sử dụng máy cắt đôi tại vị trí dấu dập nổi biển hiệu

