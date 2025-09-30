Vô địch Japan Open, Alcaraz vẫn bùng nổ tranh cãi với trọng tài

Chín ngày sau thất bại trước Taylor Fritz ở Laver Cup, Carlos Alcaraz đã "đòi nợ" thành công khi đánh bại đối thủ người Mỹ 2-0 (6-4, 6-4) trong trận chung kết Japan Open 2025 (ATP 500) vào chiều 30-9.

Đây là danh hiệu thứ 8 trong mùa, giúp tay vợt số 1 thế giới nâng tổng số trận thắng trong năm nay lên 67, thành tích tốt nhất tại mùa giải ATP 2025. Qua đó, tay vợt người Tây Ban Nha đang tiến gần kỷ lục 73 trận thắng của Jannik Sinner mùa trước.

Ở trận chung kết giữa hai tay vợt top 5 chiều nay, màn đọ sức đã diễn ra kịch tính ngay từ đầu. Alcaraz nhiều lần gặp khó vì thể lực sau chấn thương ở vòng một, trong khi Fritz phải xin dừng để điều trị đùi trái.

Dù vậy, Alcaraz vẫn áp đảo nhờ những cú thuận tay uy lực và khả năng trả giao bóng xuất sắc, khép lại trận đấu sau 93 phút, qua đó nâng thành tích đối đầu lên 4-1 trước Fritz.

Ngoài chuyên môn, trận chung kết còn "nóng" lên bởi tranh cãi giữa Alcaraz và trọng tài Fergus Murphy.

Khi bị phạt lỗi thời gian ở đầu set 1, tay vợt người Tây Ban Nha bức xúc: "Ông chưa từng chơi quần vợt trong đời. Tôi vừa kết thúc một pha bóng trên lưới, còn mệt, làm sao ngay lập tức xin bóng để giao?"

Dù vướng tranh cãi, Alcaraz vẫn chứng tỏ bản lĩnh số 1, khép lại Giải Japan Open ấn tượng và tiếp tục cuộc đua phá kỷ lục trong mùa giải 2025.