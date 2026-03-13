HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Tay vợt hàng đầu Ấn Độ Aditya Ruhela đánh giá cao thị trường pickleball Việt Nam

Quang Liêm

(NLĐO) - Ngày 13-3, tại AP Sports Club (TP HCM), thương hiệu pickleball quốc tế Holbrook đã tổ chức lễ công bố chiến lược phát triển Holbrook Việt Nam năm 2026.

Đây cũng là sự kiện ra mắt CLB Holbrook Việt Nam và giới thiệu hai dòng vợt mới của hãng, thu hút sự tham dự của đông đảo vận động viên, đối tác, KOL và cộng đồng người chơi pickleball, như Anh Duy, Thanh Phương, Nhật Thành, Hải Hân, Minh Quang, Justin Dang cùng nhiều vận động viên trẻ.

Tay vợt pickleball hàng đầu Ấn Độ Aditya Ruhela sẽ lại có mặt ở Việt Nam - Ảnh 1.

Theo đại diện Holbrook, việc xây dựng hệ thống vận động viên từ trong nước đến quốc tế là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển của hãng tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Ngọc Thạch, Giám đốc Holbrook Việt Nam, cho biết Việt Nam đang nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng của pickleball.

"Việt Nam không chỉ là một thị trường mới của pickleball. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành một trung tâm phát triển pickleball quan trọng của châu Á" – ông Thạch nói.

Một trong những thông tin đáng chú ý tại sự kiện là việc tay vợt pickleball hàng đầu của Ấn Độ Aditya Ruhela sẽ tiếp tục có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới, khi anh chính thức gia nhập hệ thống vận động viên của Holbrook tại khu vực châu Á.

Tay vợt pickleball hàng đầu Ấn Độ Aditya Ruhela sẽ lại có mặt ở Việt Nam - Ảnh 2.

Aditya Ruhela hiện là một trong những tay vợt pickleball nổi bật của châu Á.

Aditya Ruhela hiện là một trong những tay vợt pickleball nổi bật của châu Á. Anh đang xếp hạng số 1 nội dung đơn nam theo hệ thống PWR và từng giành nhiều danh hiệu quốc tế như Asia Pickleball Games 2023, PPA Vietnam Open 2024, IPA Indian Nationals 2025 và World Pickleball Championship 2022 tại Bali.

Theo kế hoạch, Ruhela sẽ tham gia một số giải đấu pickleball lớn tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến những màn so tài chất lượng cao và tạo cơ hội để các tay vợt trong nước cọ xát với trình độ thi đấu quốc tế.

Cùng với Ruhela, vận động viên Luân TG – một trong những tay vợt pickleball nổi bật của Việt Nam – cũng chính thức ký kết hợp tác với Holbrook Việt Nam và trở thành đại diện thi đấu của thương hiệu. Luân TG từng đạt nhiều thành tích tại các giải đấu như Hoiana WPC, Sake Cup Quảng Ngãi, Pickleball D-Joy Tour và PPA Tour Asia Vietnam Cup.

Song song với chiến lược cộng đồng và vận động viên, Holbrook cũng giới thiệu hai dòng vợt mới Fuze và Vega. Trong đó, dòng vợt Fuze được trang bị công nghệ lõi Dual Density™ độc quyền của Holbrook, mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh, độ ổn định và vùng điểm ngọt lớn – yếu tố quan trọng trong lối chơi pickleball hiện đại. 

Còn lại, Vega được định vị là dòng vợt chiến lược dành cho thị trường Việt Nam, hướng đến hiệu suất thi đấu cao nhưng vẫn dễ tiếp cận với nhiều trình độ người chơi.


NHM được thử "vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball

NHM được thử "vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball

(NLĐO) - Trong sự kiện trải nghiệm "vũ khí mới" của Ben Johns tại PPA Tour Asia 2026, Minh Hằng đã trải lòng từng "anti" bộ môn này.

Tay vợt pickleball hạng 26 thế giới - PPA Tour bị đột quỵ, mất khả năng nói

(NLĐO) - Tay vợt pickleball chuyên nghiệp Grayson Goldin, hạng 26 đơn nam PPA Tour, vừa gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi chuẩn bị cho giải đấu mới.

Sôi nổi Giải Pickleball Xuân Hòa mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ

(NLĐO) - Gần 100 tay vợt thuộc các sở, ban ngành và địa phương đã tranh tài quyết liệt tại Giải Pickleball Xuân Hòa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

